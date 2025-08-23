Дружина Ердогана звернулася до Меланії Трамп, згадавши її лист до Путіна

Перша леді США Меланія Трамп / © Associated Press

Дружина президента Туреччини Еміне Ердоган закликала першу леді США Меланію Трамп проявити таку ж чуйність до дітей в Секторі Гази, як і до українських дітей, про яких вона писала кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Про зміст цього звернення повідомило турецьке видання Anadolu.

«Ваше прохання повернути радісні усмішки українських дітей, „приречених на беззвучний сміх“, має дуже велике значення. Вірю, що ви проявите ту саму чуйність, яку проявили до 648 українських дітей, загиблих під час війни, до Гази. За ці два роки там було по-звірячому вбито 62 000 ні в чому не винних мирних жителів, 18 000 з яких — діти», — написала в листі до Меланії Трамп дружина Ердогана.

Вона наголосила, що в Секторі Гази «кожні 45 хвилин гине одна дитина».

Перша леді Туреччини зауважила, що «не тільки діти України, які придушили в собі свій сміх, а й діти Палестини заслуговують на таку саму радість, на таку саму свободу і на таке саме гідне майбутнє».

«Було б надзвичайно важливо, якби ви направили прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу лист із вашим наполегливим закликом покласти край гуманітарній кризі в Газі», — запропонувала Еміне Ердоган.

Нагадаємо, 20 серпня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала перші етапи вторгнення в місто Газа.

За повідомленням ізраїльських ЗМІ, президент США Дональд Трамп не планує заважати новому плану Ізраїлю з окупації центральної частини сектора Гази.