Бріджит та Емманюель Макрони / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон разом із дружиною Бріжит мають намір подати до американського суду фотографічні та наукові підтвердження жіночої статі першої леді. Їхній адвокат повідомив, що документи стануть частиною позову про наклеп проти правої інфлюенсерки Кендіс Овенс, яка поширювала твердження, нібито Бріжит народилася чоловіком.

Про це повідомляє BBC.

Зі свого боку, представники Овенс подали клопотання про відхилення справи.

Адвокат подружжя Макронів — Том Клер наголосив, що для Бріжит ці чутки стали «неймовірно болісними» та стали «відволікальним фактором» для президента Франції.

«Я не хочу сказати, що це якось вибило його з колії. Але, як і будь-якій людині, яка балансує між кар’єрою та сімейним життям, коли твоя родина під атакою, це виснажує. І він не захищений від цього лише тому, що є президентом країни», — зазначив адвокат.

За словами Клера, у процесі будуть представлені «експертні свідчення наукового характеру». Хоча поки юрист не розкриває їхню суть, він підкреслив: пара готова довести «як загально, так і конкретно», що ці закиди є неправдивими.

«Це неймовірно неприємно — усвідомлювати, що доведеться піддавати себе необхідності надавати такі докази. Це процес, через який їй доведеться пройти дуже публічно. Але вона готова. Вона твердо вирішила зробити все необхідне, аби відновити правду. Якщо цей дискомфорт і неприємні відчуття, пов’язані з тим, що вона відкриється таким чином, — це ціна за відновлення істини і зупинку цієї брехні, вона на 100% готова взяти цей тягар на себе», — розповів Клер.

Коли у нього запитали, чи будуть представлені у суді фотографії Бріжит під час вагітності та виховання дітей, адвокат підтвердив, що такі знімки існують і будуть надані з дотриманням усіх процесуальних норм.

Чутки про те, що Бріджит Макрон — чоловік: що про це відомо

Колишня коментаторка консервативного медіа Daily Wire Кендіс Овенс, яка має мільйони підписників у соцмережах, неодноразово заявляла, що Бріжит Макрон нібито є чоловіком. У березні 2024 року Овенс навіть заявила, що поставить свою «повну професійну репутацію» на цю версію.

Кендіс Овенс, яка стверджує, що Бріджит Макарон насправді є чоловіком / © Associated Press

Саме твердження бере початок у маргінальних Інтернет-спільнотах, а поширеним воно стало після відео французьких блогерів Амандини Руа та Наташі Рей на YouTube 2021 року.

2024 року подружжя Макронів виграло суд у Франції проти Руа та Рей за наклеп. Однак 2025-го апеляційний суд скасував рішення, пославшись на свободу слова (а не на правдивість тверджень). Подружжя оскаржує це рішення.

У липні Макрони подали позов проти Овенс у США, звинувативши жінку в тому, що вона «проігнорувала всі достовірні докази, які спростовували її твердження, надаючи платформу відомим конспірологам і доведеним наклепникам».

До слова, у травні французькі ЗМІ обговорювали відео, на якому Бріджит Макрон, ймовірно, дала ляпаса своєму чоловікові. Інцидент стався під час їхнього візиту до В’єтнаму, коли подружжя виходило з літака. У Єлисейському палаці спершу назвали відео підробкою, а потім пояснили, що момент був вирваний із контексту. Сам Макрон заперечив конфлікт, заявивши, що це був лише жарт між подружжям.