Світ
240
2 хв

Дружина Навального повідомила, що насправді сталося з її чоловіком

Ірина Лаб'як
Російський політик Олексій Навальний

Російський політик Олексій Навальний / © Associated Press

Вдова російського політика Олексій Навального — Юлія заявила, що її чоловіка отруїли в колонії у лютому 2024 року.

Про це Юлія Навальна повідомила у своєму телеграм-каналі.

За словами Навальної, висновку про отруєння її чоловіка дійшли дві лабораторії, які аналізували біологічні матеріали, що вдалося отримати і переправити за кордон.

«Кілька місяців тому я дізналася, що результати отримані, і вже дві лабораторії двох країн незалежно одна від одної дійшли висновку, що Олексія отруїли. А далі я не знаю, що робити. Громадянина Росії вбито. Вбито на території Росії. Вся доказова база також знаходиться там. Жодних юридичних підстав порушувати та вести кримінальну справу у західних країн немає», — йдеться у дописі вдови політика.

Нагадаємо, що за версією російської влади смерть Навального настала внаслідок природних причин.

Водночас очолювана раніше Навальним організація «Фонд боротьби з корупцією» опублікувала фото камери, де помирав політик. На кількох знімках видно блювоту з червоною рідиною, що нагадує кров.

Фото камери, де помер Олексій Навальний / © ФБК

Фото камери, де помер Олексій Навальний / © ФБК

Команда Навального оприлюднила відновлену хронологію подій дня його смерті, складену зі свідчень п’яти працівників колонії ІЧ-3 у селищі Харп. За цими даними, вранці 16 лютого 2024 року Навальний скаржився на біль у нозі. Близько 12:10 його вивели на прогулянку у двір, де чоловікові стало погано і він присів. Після цього політика повернули не до медчастини, а до камери №16.

У камері, за словами співробітників, на яких посилаються соратники, у Навального почалася блювота, з’явився сильний біль у грудях і животі, а згодом — судоми. Один із працівників колонії замкнув двері та спостерігав за тим, що відбувається.

Швидку викликали лише о 13:25 — приблизно через 40 хв. після погіршення стану політика. Лікарі зафіксували смерть о 14:23.

