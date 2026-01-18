ДТП із сином Кадирова: лікарям у Грозному погрожували силовики

Адам Кадиров проводить нараду із силовиками / © російські телеграм-канали

Наступного дня після ДТП, в якому постраждав Адам Кадиров, 18-річний син очільника Чечні Рамзана Кадирова, до лікарні у Грозному, куди його госпіталізували навідалася група поліцейських. Силовики перевіряли телефони медичного персоналу і погрожували неприємностями у разі виявлення зв’язків із блогерами чи журналістами.

Про це повідомляє видання «Кавказ. Реалії» з посилання на власні джерела.

Один зі співрозмовників зазначив, що поліцейські поводилися ввічливо, але не пояснювали, чим викликана перевірка телефонів. Кажуть, що мобільні телефони перевіряли навіть у пацієнтів.

Після цього заступники головного лікаря республіканської лікарні швидкої допомоги провели профілактичні розмови із групами лікарів.

«Напряму ім’я Адама Кадирова не згадувалося, але йшлося про те, що на тих, хто підписаний на різних блогерів, пабліки чекають неприємності. Сказали, що дивитимуться і історію браузера, і месенджери. А якщо знайдуть у когось хоч якийсь зв’язок із пабликами чи журналістами, то постраждає не лише він, але й його родина», — сказав спірозмовник видання.

Раніше повідомлялося, що 18-річного Адама Кадирова госпіталізували після ДТП, яка сталася з його кортежем.

За інформацією «Кавказ. Реалії», в аварії загинула одна людина, ще четверо, включно із сином глави Чечні, значно постраждали. До лікарні у Грозному було доставлено також «близько 20 осіб».

Згодом, у московському аеропорту Внуково приземлився «літак-госпіталь» МНС РФ, який вилетів із Грозного після повідомлень про ДТП за участю Адама Кадирова.

Нагадаємо, минулого 2025 року Рамзан Кадиров призначив свого тоді ще 17-річного сина Адама куратором МВС по республіці, тож тепер усі силовики регіону підпорядковуються йому.