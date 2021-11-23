ДТП з нелегалами у Туреччині: внаслідок перекидання автобуса постраждали 16 мігрантів, решта — втекли

Один з біженців перебуває у важкому стані.

У Туреччина внаслідок аварії мікроавтобуса з мігрантами постраждало 16 нелегалів. Інші пасажири, які не зазнали ушкоджень, втекли з місця події.

Про це повідомляє TRT Haber.

Також читайте На західному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів: їм допомагали місцеві

Як повідомляється, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав з дороги й перекинувся у поле. ДТП сталася поблизу села Ташлимюселлім, що в районі Лалапаша, провінції Едірне на північному заході Туреччини, яка межує з Болгарією.

"16 осіб, у тому числі й водій, постраждали внаслідок ДТП. Їх доправлено до різних лікарень міста. Стан одного з нелегальних мігрантів важкий", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в мікроавтобусі, який рухався зі Стамбула до Болгарії, було понад 30 людей.

Нелегали, які не постраждали внаслідок аварії, втекли з місця події.

Нагадаємо, нещодавно біля узбережжя Лівії у Середземному морі потонули понад 75 мігрантів. Вони намагалися потрапити до Європи на човні.

Читайте також: