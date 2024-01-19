ДТП з українським автобусом в Польщі: в МЗС повідомили про стан постраждалих

Генеральне консульство України в польському місті Любліні надає консульську допомогу українцям, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді за участі автобуса на українській реєстрації.

Як повідомив ТСН.ua речник МЗС Олег Ніколенко, внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми.

“Загрози їхньому життю немає. Їм надається необхідна медична допомога”, - поінформував він.

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Загалом в автобусі, який потрапив у аварію в місцевості Вішніце Люблінського воєводства перебувало 26 громадян України.

За словами Олега Ніколенка, інших пасажирів розмістили в тимчасовому місці очікування. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить наших громадян до України.

“Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей”, - повідомив речник МЗС.

Нагадаємо, експертиза показала, що водій автобуса, який потрапив у ДТП в Люблінському воєводстві Польщі, був тверезий. Проте в поліції припускають, що чоловік міг порушити швидкісний режим.

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