Дуб, старіший за США: у Техасі витратять мільйон доларів на «переселення» дерева

Дуб Джолін перенесуть на воне місце, щоб розширити дорогу

У техаському місті Кайл незабаром відбудеться безпрецедентний «переїзд». Багатовіковий дуб, якому місцеві жителі дали ім’я «Джолін» (на честь пісні Доллі Партон), буде переміщений на відстань 400 метрів у рамках проєкту розширення дороги. Вартість цієї операції становить майже 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє IFLScience.

Історичний скарб

Цей дуб, офіційно відомий як «Дуб спадщини Старої Поштової Дороги» (Old Stagecoach Heritage Oak Tree), вважається історичним скарбом міста. Точний вік «Джолін» невідомий, але йому, ймовірно, понад 400 років, що робить його старшим за Сполучені Штати Америки. Діаметр його стовбура становить значні 1,3 метра.

Проте старий дуб стоїть лише за 15 сантиметрів від краю дорожнього покриття, що, на думку міських чиновників, створює проблему для дорожнього руху.

«Дерево наразі обмежує транспортний потік і створює „вузьке місце“ під час проходження повороту,» — пояснила помічниця міського менеджера Кайла Ембер Шмайтс.

Тож переміщення дерева дозволить розширити дорогу і вирішити цю проблему.

Вартість переїзду та ризики

За планом, «Джолін» буде переміщено на 400 метрів вгору по вулиці Old Stagecoach Road і розміщено у новому «кишеньковому парку», спеціально створеному для цієї мети. Місто розрахувало, що операція з переміщення коштуватиме 932 800 доларів.

Підготовка до переїзду розпочалася ще в липні і включала обрізку коренів, періодичний полив кореневої системи та культивування ґрунту для стимуляції розвитку коренів. Сам процес переїзду має відбутися восени і триватиме близько 30 днів.

Попри підготовку, план зазнав різкої критики. Деякі місцеві жителі висловили занепокоєння, що дерево може не пережити переміщення. Була навіть створена петиція, яка зібрала понад 2000 підписів проти його пересадки.

«Це дерево старіше за Сполучені Штати Америки. Я думаю, нам потрібно його зберегти,» — заявив протестувальник Кейсі Ландерс.

Міська влада визнає ризики, вказуючи на своєму сайті, що «переміщення не гарантує виживання згідно з численними дослідженнями, проведеними сертифікованими арбористами». Проте вони пообіцяли, що зроблять усе можливе, аби дерево прижилося на новому місці.

Місто взяло на себе зобов’язання щодо довгострокового догляду, що включає належний полив, щорічне мульчування та щомісячні перевірки кваліфікованим арбористом. Крім того, підрядник надаватиме післяпересадковий догляд за «Джолін» протягом двох років після «переселення».

