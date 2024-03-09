Дубаї пішов під воду: столицю ОАЕ накрила сильна злива з грозою (відео)

Одна з блискавок вдарила в найвищу вежу у світі.

У суботу, 9 березня, в Об’єднаних Арабських Еміратах пройшла сильна злива з грозою. Через несподівано велику кількість опадів у Дубаї затопило дороги та будинки.

Про це пише Khaleej Times.

Повідомляється, що під час грози блискавка влучила у найвищу вежу у світі Бурдж-Каліфа. Про наслідки влучання блискавки не повідомлється.

Через негоду було призупинено роботу аеропорту та морське транспортне сполучення. Також обмежено роботу громадського транспорту.

Припинено роботу відкритих ринків та парків розваг. Освітні заклади та деякі державні установи переведено у дистанційний режим роботи.

Влада попередила мешканців про небезпеку пересування затопленим містом і порадила покидати домівки тільки в разі крайньої потреби.

Для ліквідації наслідків підтоплення залучили 700 одиниць техніки, зокрема 250 автоцистерн, 300 водяних насосів та понад 180 автомобілів екстреної допомоги.

La maison de Jazz & Laurent à Dubai est complètement inondée ! pic.twitter.com/JMEmzWHFMN — AQABABE (@AQABABE_) March 9, 2024

Нагадаємо, на Україну насуваються холод і мокрий сніг. Зміни погодних умов слід очікувати вже найближчими днями.

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