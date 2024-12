Дубайський шоколад: чому смаколик став справжньою сенсацією у світі 

У соцмережах зросла зросла популярність дубайського шоколаду. Його особливість — начинка з фісташки та хрусткого тіста катаїфі. Зокрема, солодощі стали трендом у TikTok, через що люди годинами стояли в чергах у магазини або стежили за його наявністю в Інтернет-магазинах.

Дубайський шоколад — плитки з начинкою з тіста катаїфі та фісташок, стали популярними в соцмережах 2024 року. І фанати цих ласощів готові платити за плитки по 100 доларів.

Смаколик був винайдений 2021 року британо-єгипетською підприємницею Сарою Хамуда, яка живе в Дубаї. Вона вигадала трендові ласощі, коли перебувала вагітною, але всесвітньої популярності шоколад набув завдяки блогерам, які запустили тренд у TikTok.

Частування стало вірусним, коли блогерка Марія Вехера опублікувала в TikTok відео, на якому вона їсть батончик у своїй машині. Відтоді відео подивилися понад 100 мільйонів разів.

Багато блогерів почали спеціально літати до ОАЕ, щоб купити плитку шоколаду. Або його стали замовляти поштою. Дубайський шоколад недешевий. Так, на OLX плитку шоколаду можна купити від 350 до 3000 гривень. Але оригінальним вважаються тільки шоколадки від FIX Dessert Chocolatier, кондитерської з Дубая, які називаються "Can't Get Knafeh of It" і коштують приблизно 68,25 дирхама (майже 19 доларів або приблизно 700 гривень).

Попит породжує пропозицію, і як результат – з'явилося чимало реплік дубайського шоколаду, виробники якого прагнуть імітувати ці смаки і текстури. Деякі навіть надають своїм продуктам квіткові ноти рожевої води або горіхову насиченість манної крупи, щоб імітувати кнафе.

Відчайдушне бажання фанатів скуштувати незвичні смаки та текстури призвело до появи "чорного ринку шоколаду", на якому плитки з'явилися в Південній Африці за непомірними цінами. Однак експерти попереджають, що не всі репліки відповідають стандартам.

