Дуда дав пораду Зеленському після його суперечки з Трампом в Білому домі

Президент Польщі заявив, що його країна та інші союзники повинні продовжувати підтримувати Україну.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що українському президенту Володимиру Зеленському після суперечки в Білому домі потрібно повертатися за стіл переговорів з Дональдом Трампом.

Про це він сказав журналістам в аеропорту перед відльотом на зустріч із польською громадою США, передає видання Wirtualna Polska.

“Володимир Зеленський має повернутися за цей стіл [переговорів], він має спокійно сидіти за цим столом і, зберігаючи спокій, домовлятися про рішення, яке зробить Україну безпечною”, - заявив Дуда.

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Польський президент стверджує, що минулого тижня у розмові з українським колегою порадив йому вести з Трампом "спокійні, конструктивні переговори".

“Це свого роду торг, тому що президент Дональд Трамп все своє професійне життя провів як великий бізнесмен”, - сказав він, додавши, що в розмові з президентом США потрібно шукати порозуміння та спільне рішення, виходячи з американського принципу, який передбачає створення таких умов, щоб обидві сторони виграли.

Дуда також наголосив, що Польща та інші союзники України повинні продовжувати підтримувати Київ. Він зазначив, що мир в Україні має бути досягнутий так, щоб "Росія більше ні на кого не нападала".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі посперечався із американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що той виявляє неповагу до США.

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