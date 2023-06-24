Дуда наказав привести армію Польщі до підвищеної бойової готовності: причини

Президент Польщі Анджей Дуда наказав привести армію до підвищеної бойової готовності через ситуацію у Росії.

Про це пише телеграм-канал Bild.

Як повідомляє польське видання wprost.pl, Дуда провів консультації з політичним керівництвом Польщі щодо ситуації в сусідній державі.

"Що стосується ситуації в Росії, ми провели сьогодні вранці консультації з прем'єр-міністром і міністерством оборони, а також з союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном відстежується на постійній основі", - запевнив президент Анджей Дуда в суботу вранці.

Речник польського уряду запевнив, що польські служби разом із союзниками здійснюють постійний моніторинг ситуації в Росії.

"На цю тему прем'єр-міністр Матеуш Моравецький говорив сьогодні з президентом Анджеєм Дудою. Відбулися також урядові консультації з прем'єр-міністром Ярославом Качинським та міністрами Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації" - запевнив Пьотр Мюллер.

Повстання ПВК "Вагнер": що відомо

У Росії ввечері, 23 червня, очільник терористичної організації ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що позиції його бойовиків розбомбила російська авіація. Після цього він почав погрожувати Шойгу та Герасимову.

24 червня бойовики захопили військові об'єкти у Ростові-на-Дону. Туди ж Пригожин прибув до Ростова, де з групою своїх прибічників захопив штаб південного воєнного округу. Пригожин висунув свої вимоги.

Згодом у ПВК "Вагнер" заявили, що вже контролюють всі військові об’єкти у Воронежі.

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