Дуда оцінив ризики "висилання" "вагнерівців" до Білорусі: мета їхнього переміщення – велике питання

Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що наразі достеменно невідома мета переміщення бойовиків ПВК "Вагнер" до Білорусі. Крім того, наразі незрозуміло, як республіка має намір використати "вагнерівців".

Про це польський лідер розповів інтерв'ю ZET.

Укріплення кордону з Білоруссю, що розпочала робити Варшава на тлі заяв про перекидання найманців ПВК до сусідньої країни, Дуда називає нормальною реакцією.

"Ситуація, безумовно, ускладнюється, і це нормальна, спокійна реакція на те, що ми чуємо. Попереджувальна реакція", - пояснив польський лідер.

За словами Дуди, бойовиків "Вагнера" можуть використати для провокацій на кордоні, зокрема, за участі мігрантів. Крім того, найманці можуть спробувати спровокувати Україну перетягнути війська на північ та викликати відчуття загрози з боку НАТО.

"Якщо правда, що найманці ПВК "Вагнер" ​​опиняться в Білорусі, то для яких цілей вони будуть використані - це знак питання, який сьогодні ставить перед собою НАТО", - наголосив Дуда.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту олігарха Євгена Пригожина у Росії ЗМІ повідомили, що в Білорусі почали зводити військові табори для його "вагнерівців". Родичі найманців також підтвердили, що бойовиків відправляють до сусідньої держави.

The Economist із посиланням на українську розвідку пише, що після короткотривалого бунту власника ПВК Євгена Пригожина та його найманців у Росії вирішили "вислати" до Білорусі. Йдеться про приблизно 2500-3000 найманців. "Вагнерівців" можуть використати в Білорусі для виконання диверсійних завдань.

Директор програми "Російські та білоруські студії" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ярослав Чорногор вважає, що в Білорусі "вагнерівці" можуть навчати військових самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив загрозу "Вагнера" в Білорусі. Він розповів, що "у мене багато страхів, і "Вагнер" серед них. І вони не єдині".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що перекинуті до Білорусі "вагнерівці" зараз не становлять серйозної загрози. За словами глави держави, угруповання там не достатньо велике. Військове керівництво вважає, що наразі ситуація на півночі країни повністю контрольована, і повторне вторгнення неможливе.

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