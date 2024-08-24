Дуда попросить Зеленського не стріляти в російських солдатів: за якої умови

Польський президент згадав про вихід радянських, а згодом російських військ з території Польщі напочатку 1990-х років.

Під час візиту до Києва президент Польщі Анджей Дуда заявив, що може попросити свого українського колегу Володимира Зеленського не стріляти в російських солдатів, якщо вони відступатимуть з України.

Про це він сказав на спільній пресконференції в суботу, 24 серпня.

У цьому контексті Дуда згадав про вихід радянських, а згодом російських військ з території Польщі напочатку 1990-х років, коли поляки виходили на демонстрації, скандуючи гасла “Совєти, додому!”.

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“Якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні зробити, тобто повернуться додому, і російські війська будуть виходити з України і українські війська будуть їх атакувати, то я перший візьмусь за телефон, зателефоную до Володимира Зеленського і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони ідуть геть. Облиште їх, хай ідуть додому. Я можу обіцяти це російським солдатам", – сказав польський президент.

Коли український президент іронічно на це зауважив, що у нього може бути "зайнято", Анджей Дуда запевнив, що дзвонитиме, поки не додзвониться.

Водночас польський лідер зауважив, що “поки Росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги, що той, хто мечем воює, від меча гине".

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Нагадаємо, у своєму привітанні з Днем Незалежності президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що Росія дізнається, що таке відплата по-українськи.

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