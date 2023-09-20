Дуда порівняв Україну з потопельником, що може затягнути на глибину і закликав до вдячності

Анджей Дуда, коментуючи суперечку навколо експорту зерна, закликав Україну пам'ятати, що вона отримує допомогу від Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда використав свою промову на Генасамблеї ООН, щоб закликати світових лідерів протистояти імперській політиці Росії і Володимира Путіна.

Про це передають "Польське Радіо", "Голос Америки" і Guardian.

Дуда: Війна в Україні не має перетворитися на заморожений конфлікт

За його словами, повномасштабна агресія Росії проти України призвела до величезних глобальних проблем і стала випробуванням для міжнародного світового порядку.

"Світовий мир ніколи не був під такою загрозою, як сьогодні", – наголосив Дуда.

Він навів історію захоплення Польщі нацистською Німеччиною у вересні 1939 року як причину того, чому Варшава "розуміє трагедію України краще, ніж будь-яка інша країна світу".

"Вперше за довгий час росіяни показали обличчя, яке ми знали сотні років. Вони вважали, що нації навколо них повинні бути підкорені їм.

Розв'язуючи війну в Україні, Володимир Путін хотів відбудувати Російську імперію, хотів розділити світ і зробити Європу назавжди залежною від його сировини. Однак це йому не вдалося, і я глибоко вірю, що він більше не зможе цього зробити", — зазначив президент Польщі.

Він заявив, що війна в Україні має закінчитися, а не бути замороженою, а це можливо лише за умови відновлення територіальної цілісності України. Президент Дуда також закликав ООН покласти край неоімперіалістичній політиці Путіна.

"Ложка дьогтю" від Дуди на адресу України

Під час прес-конференції в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН Дуда заявив, що у справі українського зерна він твердо захищатиме інтереси польських фермерів.

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Дуда нагадав, що Польща не закрила свої кордони для українського зерна, а встановила транспортні коридори, про що домовилася з Україною.

"Завдяки цим коридорам зараз через Польщу провозиться вдвічі більше зерна, ніж у лютому чи березні цього року", — пояснив він.

Президент Польщі додав, що його країна хоче максимально допомогти Україні, але має відстоювати інтереси своїх фермерів. Президент порівняв дії України із ситуацією потопельника, який хапається за соломинку.

"Україна піддається нападу Росії, вона, безсумнівно, перебуває в дуже складній ситуації. Вона хапається за все, що може. Чи потрібно нам діяти, щоб захистити себе від того, аби потопаючий завдав нам шкоди?

Людина, яка тоне, надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину... Вона може просто втопити рятівника. Звісно, ​​ми повинні діяти, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий заподіяв нам шкоду, тому що якщо потопаючий завдасть нам шкоди і втопить нас, він позбудеться допомоги", — заявив польський президент.

За словами Дуди, є певні бізнес-кола, які мають інтереси в Україні й хочуть якнайшвидше продати зерно за якнайнижчою ціною. Він попередив, що Польща буде від цього захищатися.

Закликав Україну до вдячності

"Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам'ятала, що ми також є транзитною країною для України", — сказав Анджей Дуда.

Дуда відмінив зустріч із Зеленським у Нью-Йорку

Також Дуда прокоментував, чому не зустрівся з Володимиром Зеленським під час Генасамблеї ООН, хоча раніше ця зустріч планувалася.

"Ми не зустрілися з президентом Зеленським. Тому що графік дня змінився, а зустрічі тривали довше. Ми мали зустрітися об 11:30, але я тоді якраз мав свою промову в ООН. Кожен має свій календар. Можливо, зустрінемося пізніше", — пояснив польський лідер.

Нагадаємо, що у своєму виступі на Генасамблеї ООН Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". За словами Зеленського, вони роблять "трилер" із питання зерна.

"Може здаватись, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають вийти на сцену московському акторові", – заявив Зеленський в ООН.

Раніше повідомлялося, що Україна подала до СОТ позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини, аби ці країни скасували свої ембарго на імпорт українського зерна.

Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.