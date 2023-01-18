Дуда прогнозує вирішальний момент війни: "Відповість на запитання: виживе Україна чи ні"

Президент Польщі Анджей Дуда закликав союзників України посилити військову допомогу для неї та зазначив, що протягом "декількох місяців чи тижнів" настане вирішальний момент у війні.

Свою заяву Дуда зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 18 січня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я боюся, що наразі, може протягом декількох місяців, може тижнів, буде вирішальний момент цієї війни. І цей момент дасть відповідь на запитання: виживе Україна чи ні", – сказав президент Польщі.

Також читайте Шольц ухилився від відповіді на запитання, чи отримає Україна німецькі танки Leopard

Він наголосив, що Україні все ще не вистачає отриманої від союзників зброї. Адже водночас армія РФ накопичує сили та, ймовірно, готується до нового наступу. Тож Дуда наголосив, що українській армії необхідно надати сучасні танки та ракети.

"Тому це є критично важливим наразі – відправити додаткову військову підтримку", – сказав польський лідер.

Політик додав, що українці "хочуть бути членами ЄС, членами НАТО, але насамперед вони хочуть вижити", тож "нам необхідно допомогти їм".

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов анонсував на весну великий контрнаступ ЗСУ по всьому фронту. Водночас дані розвідки свідчать, що взимку-навесні Росія готує новий наступ на Україну. Тож як для захисту, так і для контрнаступу українським Силам оборони необхідно більше озброєння і техніки, зокрема сучасних західних танків.

На сьогодні про рішення передати Україні сучасні танки оголосили Польща та Велика Британія – приблизно по 14 машин кожна. Проте Україна потребує танкову бригаду такої техніки, за словами голови МЗС Дмитра Кулеби. Тобто може йтися про потребу в 93 танках.

Читайте також: