Дуда розкритикував главу МЗС Польщі за публічну суперечку з США: що трапилось

Starlink відіграє ключову роль у забезпеченні зв’язку в Україні, особливо на передовій.

Президент Польщі Анджей Дуда дистанціювався від позиції міністра закордонних справ Радослава Сікорського у його публічній суперечці з держсекретарем США та мільярдером Ілоном Маском щодо використання систем Starlink.

Про це пише Financial Times

Дуда не підтримав главу МЗС Дуда розкритикував Сікорського за його публічні заяви щодо Starlink та підкреслив, що такі питання потрібно обговорювати через дипломатичні канали, а не в соцмережах.

"Ви не обговорюєте з американською адміністрацією у Twitter, ви робите це через дипломатичні канали", — наголосив польський президент.

Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський критично висловився щодо Ілона Маска та його компанії SpaceX, яка забезпечує зв’язок Starlink для різних країн, зокрема України.

Водночас Маск неодноразово робив суперечливі заяви щодо використання цієї технології у військових цілях.

Нагадаємо, Дуда не вважає свого американського колегу Дональда Трампа таким, що веде промосковські переговори, аби змусити Київ припинити бойові дії. Польський лідер запропонував дати шанс очільнику Білого дому.

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