Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дуда розпочинає поїздки Європою, щоб переконати партнерів зробити Україну кандидатом ЄС

Дата публікації
Перегляди
135
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дуда розпочинає поїздки Європою, щоб переконати партнерів зробити Україну кандидатом ЄС

Фото: Офіс президента України

Анджей Дуда в середу розпочав турне країнами Південної Європи.

Президент Польщі Анджей Дуда розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.  

Про це повідомляється на сайті канцелярії польського президента.

Спершу Дуда вирушить до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого прибуде до Італії для переговорів із президентом країни Серджо Матареллою. Потім глава Польщі вирушить до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки".

Дуда планує обговорити в Португалії та Італії питання вивезення продовольства з України.

Також повідомляється, що разом із Дудою мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але вона скасувала поїздку через позитивний тест на Covid-19.

Нагадаємо, Дуда підтвердив, що Польща готова стати гарантом безпеки України.

Читайте також:

Україна скоро буде в Євросоюзі. У червні буде ухвалене важливе рішення ЄС

Україна скоро буде в Євросоюзі. У червні буде ухвалене важливе рішення ЄС
Наступна публікація