Дуда розпочинає поїздки Європою, щоб переконати партнерів зробити Україну кандидатом ЄС

Анджей Дуда в середу розпочав турне країнами Південної Європи.

Президент Польщі Анджей Дуда розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Про це повідомляється на сайті канцелярії польського президента.

Спершу Дуда вирушить до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого прибуде до Італії для переговорів із президентом країни Серджо Матареллою. Потім глава Польщі вирушить до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки".

Дуда планує обговорити в Португалії та Італії питання вивезення продовольства з України.

Також повідомляється, що разом із Дудою мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але вона скасувала поїздку через позитивний тест на Covid-19.

Нагадаємо, Дуда підтвердив, що Польща готова стати гарантом безпеки України.

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