Дуда відповів, чи зменшать США кількість своїх військ у Східній Європі

США не зменшуватимуть кількість своїх військ у Східній Європі.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав після зустрічі зі спецпредставником США Кітом Келлогом, передає “Радіо Свобода”.

Він розповів, що обговорив із спецпредставником США ситуацію в Україні та майбутні кроки міжнародної підтримки і висловив сподівання, що завдяки зусиллям американського президента війна в Україні буде завершена, а російська агресія — зупинена.

"Досі нікому не вдалося зупинити Росію, бо, на жаль, усі дії в межах Нормандського формату, Мінських угод тощо не дали очікуваного результату", — сказав Дуда.

Він додав, що сподівається на рішучі дії США, які мають принести мир у регіон та зміцнити безпеку Європи.

"Ніщо не вказує на те, що США збираються покинути Європу, зменшити свою присутність у нашій країні чи уникнути своєї частини відповідальності за безпеку цієї частини Європи, навіть навпаки", — сказав Дуда.

Відомо, що діалог Дуди з Келлогом тривав 1,5 години, після чого польський президент сам виступив із заявою.

"Я переконаний, що Америка потужно увійшла до гри, коли йдеться про закінчення війни в Україні. Знаю президента Дональда Трампа, знаю, що він є надзвичайно рішучою людиною і коли діє, то діє рішуче, зазвичай ефективно. Тож сподіваюся, що принаймні дійде до припинення боїв, але маю надію, що й до закінчення російської агресії в Україні", — сказав він.

Також Дуда повідомив, що наступного тижня збере Раду національної безпеки, щоб обговорити питання миру в України, подальшу підтримку, а також безпеку у Європі.

Після зустрічі з Анджеєм Дудою Кіт Келлог вирушив до України. Вже йшлося про те, що Келлог поїде з президентом Зеленським на фронт.

Тим часом у Москві заявили, що Кіт Келлог не буде спецпредставником США під час переговорів з Росією.

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