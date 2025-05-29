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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дуда заявив, що більшість українців не знають історії Волинської трагедії

Президент Польщі назвав абсурдною ситуацію, коли в Україні його зустрічали люди з «бандерівськими пов’язками».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дуда заявив, що більшість українців не знають історії Волинської трагедії

Польський президент Анджей Дуда / © Associated Press

Польський президент Анджей Дуда заявив, що більша частина українського суспільства не знає історії Волинської трагедії та висловив обурення, що в Україні його зустрічають люди з «пов’язками в бандерівських кольорах».

Про це він сказав в інтерв’ю для Channel Zero.

«Коли я приїжджаю до України, а мене обіймають люди, у яких на руках пов’язки у кольорах „бандерівського прапора“ — це абсурд», — заявив Дуда.

Він пригадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито раніше визнав, що мало знає про Волинську трагедію, адже народився за часів СРСР і під час його навчання у школі та інших закладах освіти про це не говорили.

Саме тому Дуда припустив, що більшість українців також не знає про це і дивується, коли їм розповідають про злочини проти поляків.

«Ось у чому проблема: у тому, що насправді комуністи десятиліттями фактично замовчували, приховували цей злочин, і про це немає жодного знання в українському суспільстві», — зазначив політик.

Він також наголосив, що Польща ніколи не вважатиме ОУН-УПА «борцями за свободу України».

«Я кажу, що ми не можемо це прийняти, а вони розводять руками й кажуть: „У чому річ? Це ж наші кольори. Ми під цими кольорами воювали з радянською владою“, — додав президент Польщі.

Волинська трагедія — одна з найбільш суперечливих тем у відносинах України і Польщі

Волинська трагедія, чи «Волинська різанина», як її називають у Польщі, сталася 1943 року на Волині. У Польщі розглядають її окремо від решти подій Другої світової війни та передвоєнного періоду.

Зокрема, вимагаючи визнання провини за «Волинську різанину» українцями, у Польщі не згадують про польсько-українську війну 1918-19 років, передвоєнну пацифікацію українців Галичини та Волині, напади на українські села на Холмщині та Надсянні 1941-1944 років, масову депортацію автохтонного українського населення з тих земель, які після Другої світової війни увійшли до складу Польщі.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що не дозволить використовувати Волинську трагедію з метою політичних ігор.

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