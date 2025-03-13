Дуда закликав Трампа розмістити ядерну зброю на території Польщі

Цю пропозицію, за словами польського лідера, він нещодавно обговорював з Кітом Келлоггом, спеціальним посланником США з питань України та Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на польській території як стримуючий фактор проти будь-якої майбутньої російської агресії.

Про це Дуда сказав в інтерв’ю Financial Times.

За словами польського президента, "очевидно", що президент Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, що розміщуються в Західній Європі або США, до Польщі. Цю пропозицію, за словами польського лідера, він нещодавно обговорював з Кітом Келлоггом, спеціальним посланником США з питань України та Росії.

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"Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому 26 років потому має відбутися також переміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно", – сказав Дуда.

За словами польського президента, справа не лише в тому, що настав час, але й у тому, "що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут".

Дуда сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї, який він безуспішно презентував адміністрації колишнього президента Джо Байдена у 2022 році. Дуда сказав, що Трамп має вирішувати, де розмістити американську ядерну зброю, але нагадав про рішення Владіміра Путіна перемістити тактичну ядерну зброю в Білорусь.

"Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю до Білорусі. Вони не питали ні в кого дозволу", – сказав Анджей Дуда."Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому 26 років потому має відбутися також переміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно", – сказав Дуда.

За словами президента Польщі, справа не лише в тому, що настав час, але й у тому, "що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут".

Дуда сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї, який він безуспішно презентував адміністрації колишнього президента Джо Байдена у 2022 році. Дуда сказав, що Трамп має вирішувати, де розмістити американську ядерну зброю, але нагадав про рішення Владіміра Путіна перемістити тактичну ядерну зброю в Білорусь.

"Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю до Білорусі. Вони не питали ні в кого дозволу", – сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп попередив про загрозу ядерного Армагеддону.

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