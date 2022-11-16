Дуда заперечив навмисний ракетний напад на Польщу і розповів, що насправді могло статися

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що інцидент із падінням ракет в Пшеводові не був нападом на його країну, найімовірніше, це був "нещасний випадок".

Таку заяву польський лідер зробив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким 16 листопада.

"Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. Найімовірніше , це був нещасний випадок", – заявив президент Анджей Дуда.

Крім того, президент Польщі сказав, що також н емає ознак того, що це була ракета, випущена Росією.

"Немає жодних ознак того, що це була ракета, випущена Росією, але є багато ознак того, що це була зенітна ракета. Є багато ознак того, що ракета не вибухнула, а просто впала на землю – можливо, був вибух палива, але не класичний вибух ракети", – продовжив польський президент.

Він додав, що на місці в Пшеводові і Польща, і американська сторона проводять розслідування.

"Я прийняв пропозицію допомоги від президента США Джо Байдена", – додав Дуда.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запевнив, що уряд надасть допомогу та підтримку родинам жертв інциденту.

"Реакція наших союзників на цей інцидент показує, що ми можемо розраховувати на наших союзників, що ми в Альянсі, який спрацював", - підсумував прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Наразі президент Анджей Дуда офіційно відкрив засідання РНБО країни. Участь у ньому беруть прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, спікер Сенату Томаш Ґродскі, очільниця Сейму Ельжбета Вітек, а також парламентські представники.

"Ми хочемо підкреслити, що жителі східної частини Польщі не повинні турбуватися через підвищену активність прикордонних служб, армії чи авіації. Це захід, зроблений для забезпечення посиленої безпеки. Зберігайте спокій", – сказав Дуда.

Моравецький не виключив будь-які маніпулятивні дії з боку Росії.

"Ми не можемо виключати жодних сценаріїв. Ми знаємо, як добре росіяни використовують пропаганду, як вони вміють планувати події, які режисовані, а в очах громадськості це має вигляд природного явища", – сказав Моравецький.

Падіння ракети в Польщі

У польських ЗМІ надвечір 15 листопада з'явилася інформація, що на території країни впали ракети, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Влада підтвердила інцидент і у МЗС Польщі сказали, що це ракети виробництва РФ.

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Польський лідер Анджей Дуда переговорив із президентами США та України, а потім дав брифінг, на якому заявив, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету".

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала у Польщі, була випущена з Росії. Американський президент наголосив, що спочатку хоче з’ясувати, що саме сталося, а потім визначитися з наступним кроком.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба попереджав, що Росія намагається просувати фейк про те, що нібито українська ракета ППО спричинила вибухи в Польщі біля села Пшеводов. Кулеба наголосив, що це неправда, і нагадав про збиття Росією пасажирського лайнера "Боїнг 777".

Британська газета The Guardian пише, що США і Росія нібито окремо одне від одного погодили те, що падіння ракет у Польщі начебто було спричинене роботою української ППО, яка працювала на перехоплення російських ракет, якими окупанти атакували регіони України 15 листопада.

Водночас, Reuters із посиланням на джерело в НАТО стверджує, що буцімто Байден сказав союзникам по Альянсу, що ця "ракета була українською протиповітряною обороною".

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