Дуда запропонував Столтенбергу провести переговори НАТО-Україна та НАТО-Грузія

За словами Дуди, запрошення на літній саміт України та Грузії дасть зрозуміти, що їх не кидаю напризволяще.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу провести переговори у форматі НАТО-Україна та НАТО-Грузія у межах наступного саміту Альянсу, який має відбутися літом 2022 року.

Про це він сказав під час брифінгу з генсеком Альянсу 7 лютого.

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"Що стосується майбутнього саміту НАТО. Я запропонував генеральному секретарю провести зустрічі Україна-НАТО і Грузія-НАТО... Я вважаю, що ми повинні запросити Грузію на зустріч країн-членів НАТО і на таку ж зустріч запросити Україну. Ми повинні показати, що не кидаємо їх напризволяще", - заявив Дуда.

Як повідомляли раніше, за інформацією американських ЗМІ, у НАТО створили "повітряний коридор" для постачання озброєння Україні.

Слід зазначити, що до створення повітряного коридору з країн НАТО зброю Україні постачали лише США та Туреччина, які "готові були ризикувати гнівом Москви". Наразі військову допомогу почали постачати Велика Британія та прибалтійські країни. Польща та Чехія слідом за ними також планують надавати боєприпаси Києву.

Канцлер Німеччини відвідає Вашингтон, аби запевнити НАТО у підтримці України

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