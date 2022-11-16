Дуда заявив, що не має чітких доказів того, хто запустив ракету

Президент Польщі Анджей Дуда після розмови зі світовими лідерами провів брифінг щодо інциденту поблизу українського кордону, куди впали російські ракети.

ТСН.ua зібрав основні тези виступу польського президента.

"Ми чудово знаємо, що російський ракетний удар по Україні цілий день, але у нас немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету", – сказав Дуда.

Він припустив, що "ш видше за все, це була ракета російського виробництва" і додав, що на місці ведуться слідчі дії.

НАТО перебуває у стані готовності

Очільник Польщі заявив, що Північноатлантиний альянс перебуває у стані готовності.

"Ми посилили бойову готовність польських збройних сил, зокрема протиповітряної оборони. Наші літаки будуть підтримувати літаки союзників. Ми діємо спокійно і виважено", - сказав Дуда.

Польща має підтримку союзників

За його словами, США охороняють безпеку Польщі та всього Альянсу.

"Як відомо, Штати - наш головний союзник, найпотужніша армія світу. Президент Джо Байден чітко і чітко дав зрозуміти, що США повністю підтримують своїх союзників. У нас є підтримка союзників. Усі союзницькі зобов’язання щодо нас абсолютно дотримуються", - говорить польський президент.

Позицію Байдена підтримали британський прем'єр Ріші Сунак і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Усі лідери, з якими я сьогодні говорив, запевнили мене в підтримці союзників, дотримуючись усіх положень ст. 5 включно. Ми разом розглянемо це питання", - уточнив Дуда.

Зазначимо, що з а Статтею 5, у разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, всі інші члени НАТО повинні надати допомогу жертві агресії.

.У цій статті йдеться: "Якщо одна держава-член стає жертвою збройного нападу, всі інші держави-члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на всі країни НАТО і вдадуться до дій, які вважають за необхідне, щоб допомогти країні НАТО, яка зазнала нападу".

Посол Польщі при НАТО вимагатиме використати Статтю 4

Президент Польщі повідомив, що вранці відбудеться засідання Північноатлантичної ради (основний орган прийняття політичних рішень НАТО).

За словами Дуди, "дуже ймовірно", що посол Польщі при НАТО вимагатиме використати Статтю 4, тобто консультації з боку членів Альянсу.

В статті 4-й НАТО йдеться про те, що: "Сторони консультуються одна з одною кожного разу, коли, на думку будь-якої зі Сторін, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі Сторін перебувають під загрозою", Стаття не передбачає військової участі інших країн НАТО.

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