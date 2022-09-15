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Дуда заявив, що Росія повинна сплатити Польщі репарації за Другу світову війну

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Дуда заявив, що Росія повинна сплатити Польщі репарації за Другу світову війну

Фото: Kancelaria Prezydenta

Польща повинна вимагати від Росії репарації за Другу світову війну.

Росія, як і Німеччина, напали на Польщу в 1939 році. 

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише Wprost.

"Німеччина почала Другу світову війну і напала на Польщу. Росія пізніше приєдналася до цієї війни, тому я вважаю, що репарації ми повинні вимагати і від Росії... Думаю, ми повинні це зробити. Я не бачу причин, за якими ми не повинні цього домагатися", - заявив Дуда.

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив резолюцію, в якій вимагає відшкодування збитків, завданих Німеччиною під час Другої світової війни, та висловлює претензії до Росії як правонаступниці Радянського Союзу.

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