Дуда зустрівся з Трампом у Нью-Йорку: подробиці приватного візиту

Президент Польщі Анджей Дуда приватно зустрівся з колишнім президентом США і кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом під час його візиту до Нью-Йорка.

Про це повідомляє Reuters.

Представники Трампа назвали політиків "великими друзями". Вони повідомили, що Дуда і Трамп обговорили пропозицію президента Польщі про те, щоб країни НАТО витрачали мінімум 3% свого ВВП на оборону.

Дуда, термін повноважень якого закінчується 2025 року, був одним з міжнародних партнерів Трампа під час його президентства.

"Мене запросив Дональд Трамп до його приватної квартири, так би мовити... Це просто приватна зустріч у зв'язку з моєю присутністю тут, у Нью-Йорку", — сказав Дуда журналістам.

Зазначається, що зустріч політиків відбувалася як приватне спілкування у Trump Tower у Манхеттені та тривала понад дві години.

Politico, посилаючись на джерела у команді республіканця, наголошує, що сторони обговорили Україну та ситуацію на Близькому Сході.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що контакти між іноземними лідерами та ключовими кандидатами у президенти США є нормальною практикою, і лідери США також часто зустрічаються з опозиційними політиками інших держав.

Раніше Анджей Дуда назвав ситуацію в Україні "дуже складною". Він закликав зробити все можливе, щоб Київ зміг повернути окуповані російськими загарбниками території.

Читайте також: