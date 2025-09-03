Дуда звинуватив Україну у спробах втягнути Польщу і НАТО у війну

Дуда і Зеленський. Архівне фото / © Associated Press

Реклама

Екс-президент Польщі Анджей Дуда заявив, що український лідер Володимир Зеленський намагався втягнути Варшаву у війну з РФ.

Про це Дуда розповів польському журналісту Богдану Римановському, пишуть Clash Report і польське видання Do Rzeczy.

Зокрема, йдеться про інцидент із падінням української ракети у Люблінському воєводстві восени 2022 р.

Реклама

У листопаді 2022 р. російська ракета впала на село Пшеводув у Люблінському воєводстві, загинуло двоє людей. Пізніше Польща підтримала версію, що ракету випустили українські засоби ППО.

Журналіст запитав у Дуди, чи дзвонив йому Зеленський і чи тиснув він, щоб Польща заявила про належність ракети Росії.

«Чи телефонував вам президент Зеленський? Чи можете ви сказати, що він почав тиснути на Польщу, щоб вона негайно оголосила, що це російська ракета?» — запитав журналіст.

«Можна так сказати», — відповів колишній президент.

«Ви були шоковані тоді?» — запитав журналіст.

«Ні», — відповів Дуда.

«Ви не сприймали це як спробу втягнути Польщу у війну?» — запитав журналіст.

«Я так це сприйняв», — зізнався Дуда.

«І що ви йому сказали?»

«Нічого. Вони (українці — Ред.) від самого початку (повномасштабного вторгнення РФ — Ред.) намагалися втягнути всіх у війну. Це очевидно, це в їхніх інтересах, і в ідеалі вони могли б втягнути у війну країни НАТО. Очевидно, що вони шукають тих, хто активно воював би проти росіян на їхньому боці. Це відбувається з першого дня. Але ми ніколи не могли з цим погодитися», — заявив колишній президент Польщі.

Раніше у Польщі президента Навроцького звинуватили в «підтримці РФ».