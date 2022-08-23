Дугіну могли вбити партизани з РФ: ексдепутат Держдуми розповів про "Національну республіканську армію"

Ця організація організувала в Росії багато акцій вже під час війни в Україні. Зокрема, йдеться про підпали військкоматів.

Про це ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

Політик зауважив, що в Росії є й багато інших рухів знизу, зокрема, праві групи та "Бойова організація анархо-комуністів".

Пономарьов сказав, що деякі акції в РФ не були марковані, і вони могли бути пов'язані з "Національною республіканською армією".

"Це люди (з НРА – ред.), які зробили вже досить багато акцій в Росії: підпали військкоматів і так далі. Не тільки вона існує... Я так розумію, що якась значна кількість з цих немаркованих акцій була пов'язана з цією групою НРА. Про це все ми опублікували дані на спеціальному ресурсі "Роспартизан"... А в суботу відбулася та акція (підрив авто з Дугіною – ред.)", – розповів ексдепутат Держдуми.

Нагадаємо, пркзидент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до вбивства Дар'ї Дугіної.

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