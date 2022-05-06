"Дух Жириновського вселився": Подоляк прокоментував фантазії Медведєва щодо "атаки Польщі на Україну"

На Банковій відреагували на абсурдні заяви заступника голови Радбезу РФ, експрезидента Росії Дмитра Медведєва про те, що Польща начебто має план напасти на західну Україну.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зі сарказмом прокоментував такі висловлення Медведєва, заявивши, що це, мабуть, "дух Жириновського вселився в нього". І додав, що "не всі такі варвари", як Москва.

Свій коментар радник голови ОП залишив на офіційній сторінці у Twitter.

Подоляк наголосив, що Польща - це потужний союзник та партнер України.

"Дух Жириновського вселився в Медведєва й витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі. Цивілізований світ працює інакше. Польща – великий друг, союзник і партнер України. Варшава не ніж у спину встромляє, як Рф, а подає руку допомоги. Не всі такі варвари, як Росія", - написав Подоляк.

Нагадаємо, колишній президент країни Дмитро Медведєв заявив, що Польща планує напасти на західну України. Російський політик звинуватив Анджея Дуду в промацуванні ґрунту перед ймовірною анексією українських земель. Також про загрозу територіальній цілісності України лунали і від прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

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