Духовний радник Трампа: Путін не християнин і перебуває під впливом окультизму

Диктатор Путін

Диктатор Путін намагається створити образ людини, що дотримується християнських цінностей, однак насправді перебуває під сильним впливом окультизму та шаманських практик.

Таку оцінку російському диктаторові дав американський духовний діяч Марк Бернс.

Російський диктатор Путін лише імітує прихильність до християнських цінностей, тоді як у реальності його світогляд має окультний характер. Про це в етері Еспресо заявив американський проповідник, духовний дипломат та діяч євангельського служіння Марк Бернс.

За словами пастора, численні ознаки свідчать про те, що глава Кремля не є християнином, попри публічну риторику.

«Він говорить як християнин або намагається справити таке враження, але насправді поклоняється окультизму. Путін перебуває під сильним впливом шамана, який займається чаклунськими практиками та має до нього надзвичайно близький доступ», — наголосив Бернс.

Проповідник провів історичну паралель із часами Російської імперії, порівнявши нинішню ситуацію з впливом Распутіна на царську родину.

«Як колись Распутін був поруч із царем, так і сьогодні у Путіна є власний „Распутін“ — загадкова постать, пов’язана з демонічними практиками. Ми не віримо, що це може бути угодним Господу Ісусу», — зазначив він.

Марк Бернс закликав християн у Європі та Україні посилити духовний спротив агресії Росії.

«Ми повинні ще більше молитися проти цієї демонічної діяльності, закликати ім’я Ісуса проти цієї сили. Усі православні християни мають і надалі звертатися до Бога та Ієшуа», — сказав пастор.

Окремо духовний діяч наголосив на відповідальності російського керівництва за злочини, скоєні проти України. За його словами, питання покарання Путіна та його оточення поділяють багато представників Конгресу США — як демократи, так і республіканці.

«Росія під керівництвом Путіна напала на суверенну державу Україну, вбиває цивільних і чинить воєнні злочини. Є численні відеодокази страт українських військових, які здавалися в полон. Це пряме порушення Женевських конвенцій», — підкреслив Бернс.

Він додав, що міжнародна спільнота має дати правову оцінку цим злочинам і домогтися справедливого покарання для винних.

Раніше повідомлялося, що російська армія влаштувала атаку по Україні на Різдво ракетами та безпілотниками. Ціллю ворожих ударів знову стала енергетика. У різних куточках країни лунали вибухи.

Ми раніше інформували, що пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Путін свідомо обрав Різдво для атаки по Україні. Ворог випустив понад 70 ракет і понад 100 ударних дронів.