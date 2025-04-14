Духовний радник Трампа зробив жорстку заяву про Путіна після атаки на Суми

Духовний радник президента США Марк Бернс / © Getty Images

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Духовний радник президента США Марк Бернс рішуче засудив російську атаку по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня. Він закликав усіх вірян світу публічно засудити Росію та «виступити єдиним фронтом проти цього зла».

Про це Бернс написав у соцмережі Х.

«Ось чому я назвав Путіна Злом… Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах, Україна, у Вербну неділю — день, що має бути присвячений молитві та духовному оновленню для християн усього світу», — йдеться у заяві духовного радника.

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Він зауважив, що ця жорстока атака, що цинічно була спрямована на невинних вірян, які зібралися в мирі для святкування Вербної неділі, є невиправданим посяганням на людяність, віру і святість життя.

Бернс акцентував, що таке навмисне насильство проти беззахисних вірян свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі.

«Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств. Закликаю всіх людей сумління засудити це зло та невпинно працювати заради миру та примирення. Я звертаюся до всіх вірян з усього світу із закликом публічно засудити Росію за ці диявольські акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ має виступити єдиним фронтом проти цього зла», — написав духівник.

Він додав, що президент США Дональд Трамп бажає, щоб ці злочини припинились і мир настав якнайшвидше.

Нагадаємо, сам Трамп назвав «жахливим» російський удар по Сумах 13 квітня, внаслідок якого загинули та зазнали поранень десятки людей.