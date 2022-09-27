Думала, що це вовк: у США жінка на полюванні вбила собаку породи хаскі (фото)

Жінка з Монтани викликала огиду після того, як у соціальних мережах з гордістю показала тушу сибірського хаскі, якого вона вбила на полюванні та зняла з нього шкіру, сплутавши його з вовченям.

Жінка з Монтани вбила на полюванні сибірського хаскі та зняла з собаки шкіру, прийнявши його за вовченя.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала тушу вбитої тварини.

"Сьогодні вранці я вирушила на самостійне полювання на хижака на осіннього чорного ведмедя, однак я отримав можливість взяти ще одного хижака-вовка. У 2022 році було чудовим почуттям написати своєму чоловікові повідомлення і сказати, що я щойно вполювала вовченя", – написала Роуз.

facebook/amber-rose

Її публікація одразу викликала негативну реакцію з боку любителів тварин, які зазначили, що тварина, яку вона вбила, не була вовченям.

"Амбер Роуз тут полювала, застрелила та здерла шкуру з хаскі, не вовка, очевидного хаскі. Також той факт, що вона називає це "дитинча", мене турбує тим, що вона вважає, що можна полювати на молодих тварин, що, як ви знаєте, не підходить для місцевої екологічної системи #revokeherlicense., — зазначив один розлючений користувач Twitter.

Офіс шерифа округу Флетхед опублікував заяву, в якій говориться, що з ним зв’язався хтось, який повідомив про те, що підібрав "кілька хаскі та вівчарок" у районі Доріс-Крік у національному лісі Флетхед.

У департаменті сказали, що було повідомлено, що одна з собак "можливо була застрелена".

"Сторонам вдалося забрати 11 собак, які були передані відділу контролю за тваринами та доставлені до притулку для тварин. Під час цього розслідування нас повідомили через Montana Fish Wildlife and Parks, що одна з собак могла бути застрелена", — йдеться у повідомленні.

Офіс шерифа, відділ контролю за тваринами та агентства, що займаються рибою та дичиною, повідомили TMZ, що розпочали розслідування стрілянини.

Тим часом Роуз відреагувала на засудження, визнавши свою помилку, але наполягала, що застрелила тварину з метою самозахисту.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік викинув з вікна багатоповерхівки викинув собаку породи хаскі - тварина загинула.