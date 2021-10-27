"Думала, що помру": груди молодої дівчини "розтанули" після того, як вона впала на гарячу каструлю (фото)

"Думала, що помру": груди молодої дівчини "розтанули" після того, як вона впала на гарячу каструлю (фото)

Еббі Рейнольдс сказала, що нещасний випадок змінив її життя".

29-річна Еббі Рейнольдс, яка живе в Каліфорнії, отримала жахливі опіки грудей після того, як знепритомніла на кухні. Вона впала на каструлю з окропом. Дівчина перенесла низку операцій і тепер вчиться сприймати своє нове тіло. Лише після інциденту вона почала цінувати своє тіло і любити його таким, яким воно є.

Про це пише Metro.

Дівчина говорила зі своєю сусідкою Маргарет, коли раптово усвідомила, що їй стає зле. Потім її зір раптово затуманився, і вона побачила "чорні плями", коли намагалася встати. Коли вона пішла лягти у вітальню, повернулася, щоб подивитися на мікрохвильову піч, яка стояла над плитою. Тоді Еббі й знепритомніла і впала на плиту.

Маргарет витягнула Еббі з окропу, зняла светр і викликала швидку допомогу, але на той момент шкіра на її грудях вже танула.

"Це було болісно. Я думала, що помру. Я ніколи не відчував нічого настільки болючого і, чесно кажучи, не думаю, що коли-небудь знову буду. Навіть пологи не будуть настільки болісними", - каже дівчина.

Її терміново ушпиталили до лікарні у Вашингтоні, де вона перенесла три операції. Пацієнтку виписали через 20 днів, і зараз вона вчиться жити з опіками та приймати своє нове тіло.

Розповідаючи про досвід, який "змінив життя", Еббі сказала, що "ніколи не буде тією людиною, якою була до інциденту".

"Перше, що я відчула, коли побачила свої опіки, був шок, я ніколи не бачила, щоб моя шкіра мала такий вигляд. Тоді я відчула страх, я була повністю налякана... По суті, ви повинні оплакувати своє старе тіло і старе життя, намагаючись прийняти і оцінити своє нове я і життя ", - пригадує вона.

Еббі сказала, що інцидент змусив її зрозуміти, скільки часу вона гаяла "на турботи про дрібні дурні недосконалості, які ніхто б не помітив".

"Це змусило мене бути добрішою до себе і цінувати своє тіло за всі чудові речі, які воно для мене робить", - зауважила потерпіла.

Нагадаєм о, 41-річна Сара Хамфрі зі схі дного Лондона після кесаревого розтину відчула жахливий сморід, який нагадував гниле м’ясо. Неприємний запах йшов із рубця, який залишився після пологів. У результаті через смертельну інфекцію медики відрізали на її животі 19 кг тканин, які гнили.

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