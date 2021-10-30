"Думала, що потрапила йому в серце, але його немає": жінка, яка намагалася вчинити суїцид, передумала і замість себе вбила чоловіка

"Думала, що потрапила йому в серце, але його немає": жінка, яка намагалася вчинити суїцид, передумала і замість себе вбила чоловіка

Жінка після 24 років шлюбу вбила чоловіка.

У Британії суд розглянув справу про вбивство 78-річного чоловіка його 66-річною дружиною, з якою вони прожили 24 роки, у день її народження, і засудив її до довічного ув'язнення. Жінка сказала, що останньою краплею стало те, що він назвав її "жалюгідною".

Історію трагедії у зовні люблячій та благополучній та заможній родині розповідає DailyMail.

66-річну Пенелопу Джексон — бухгалтера на пенсії заарештували після того, як вона у день свого народження зателефонувала до поліції і спокійно сказала, що вбила чоловіка — полковника у відставці після 24 років шлюбу. Присяжні з восьми жінок та чотирьох чоловіків відхилили заяву Пенні про визнання провини у ненавмисному вбивстві та визнали її винною у вбивстві після 10 годин 43 хвилин обговорення. Суддя засудив жінку до довічного ув'язнення з мінімальним терміном 18 років.

Вбитій горем дочці сімейної пари Ізабеллі довелося організувати похорон свого батька, а також допомогти матері після арешту.

"Так, я знаю, що мама тут, але вона не та людина, яку я знала. Я не знаю, що нас чекає в майбутньому, але я знаю, що стосунки, які я колись плекала, вже ніколи не повернуться до колишніх умовам. Однак я люблю їх обох. Я завжди любила і завжди буду", — сказала Ізабелла.

Заперечувала вбивство

Пенні, визнала себе винною в ненавмисному вбивстві, але заперечувала вбивство, наполягала на тому, що Девід був жорстоким чоловіком і постійно контролював її.

Вона стверджувала, що не пам'ятає 18-хвилинного дзвінка до служби 999 вночі 13 лютого. Вона сказала оператору, що він "на кухні стікає кров'ю, якщо пощастить", і додала: "Я думала, що потрапила йому в серце, але у нього його немає". Вона зробила серію жахливих заяв у розмові з оператором 999, в тому числі: "Якщо пощастить, ви запізнитесь", "Мені слід було завдати йому ще трохи ударів" і "Я можу піти і завдати йому ще одного удару".

Вона неодноразово відмовлялася допомогти постраждалому, коли оператор просив її вжити заходів, наприклад, натиснути на рану або кинути йому рушник, щоб спробувати зупинити кровотечу. Зазначається, що один із ударів ножем Пенні зробила вже після того, як зателефонувала в 999. Вона неодноразово відмовлялася допомогти постраждалому, коли оператор просив її вжити заходів, наприклад, натиснути на рану або кинути йому рушник, щоб спробувати зупинити кровотечу. Зазначається, що один із ударів ножем Пенні зробила вже після того, як зателефонувала в 999.

У записці, під назвою "Зізнання", вона написала: "Я піддавалася насильству всі ці роки. Подивіться мої записи в Німеччині, але він був хорошим батьком. Однак сьогодні маска зісковзнула. Я приймаю покарання. Хай згниє він у пеклі". У записці на краю сторінки було написано "вибачте за правопис".

Але пізніше вона заперечувала вбивство, визнаючи себе винною у ненавмисному вбивстві та заявляючи, що втратила контроль після багатьох років фізичного та емоційного насильства з боку свого чоловіка.

Вона сказала присяжним, що не збиралася вбивати свого чоловіка, підполковника Королівського корпусу матеріально-технічного постачання, але втратила самоврядування після того, як він назвав її "жалюгідною". Вона стверджувала, що взяла з собою у ліжко восьмидюймовий обробний ніж на випадок, якщо її чоловік виявить насильство.

Діти полковника від першого шлюбу стверджують, що це їхній батько зазнавав насильства з боку своєї дружини. Вони сказали, що підсудна мала "абсолютну владу" над жертвою, додавши, що вона міцно трималася за нього та постійно контролювала.

Протягом двох з половиною тижнів судового процесу в Брістольському Королівському суді різні свідки описували Пенні як "товариську" людину із запальним характером.

Вбила, бо втомилася терпіти насильство

Підсудна у суді стверджувала, що її чоловік часто вдавався до насильства.

"Це наростало, і він більшу частину часу мене тряс, іноді душив, а іноді я непритомніла. В інших випадках я була в напів несвідомому стані, лежала на ліжку або на підлозі, і якщо він був дійсно злий, він мене штовхав ногами", — розповіла у суді Пенні.

Джексон стверджував, що в ніч вбивства вона принесла кухонний ніж у свою спальню, маючи намір використати його, щоб накласти на себе руки, але замість цього увійшла в спальню свого чоловіка, щоб поговорити з ним.

"Я хотіла, щоб він сказав: "Пробач, Пен". Він цього не зробив, він просто сказав: "Заради бога, ти жалюгідна, йди і лягай спати. Це було щось на зразок: "Передай цукор". Я була в розпачі. Я подивилася на нього і сказала: "Я не зробила нічого поганого, визнай, що тобі шкода". Він сказав: "Заради бога, заткнися". Його нічого не турбувало — це була повна зневага", — сказала вона.

Дочка пари Ізабель Поттертон розповіла, що вона була свідком трьох випадків серйозної агресії з боку свого батька проти її матері наприкінці 1990-х років невдовзі після того, як його син від першого шлюбу наклав на себе руки.

Різні свідки описували пару, яка здавалася щасливою разом — які сварилися, але сварки ніколи не тривали довго.

Брат третього чоловіка Пенні на суді розповів, що вона могла примусити його до отруєння газом у його гаражі після того, як вона вбила двох його улюблених ротвейлерів, коли він був у Саудівській Аравії у справах, і завела роман на боці із вбитим пізніше відставним полковником.

Під час судового процесу в Брістольському королівському суді Пенні визнала, що вона "довела" свого попереднього чоловіка до самогубства, зраджуючи його.

Ідеальна пара

Для зовнішнього світу Джексони здавалися успішною і задоволеною парою на пенсії, яка мала стільки захованих грошей, що вони вирушали в кілька круїзів на рік і мали будинок для відпочинку у Франції.

На погляд ця пара здавалася втіленням респектабельності; відставний армійський офіцер та його весела дружина-державна службовиця, які жили та працювали за кордоном у Німеччині, Франції та Сьєрра-Леоні.

Їхнім друзям здавалося, що вони насолоджуються блаженно щасливою пенсією, проводячи тижні у своєму другому будинку в селі Кейссак недалеко від Бержерака на південному заході Франції, або в круїзах Карибським морем, або влаштовуючи обіди у своєму бунгало в Берроу, Сомерсет.

Але, як з'ясувало видання Mail, бурхливий шлюб Джексонов був заснований на невірності, трагедії та брехні, які отруїли їхні стосунки.

Обидва були впертими та любителями випити. Їхні сварки, як кажуть друзі та члени сім'ї, підживлювалися алкоголем і розпалювалися найменшою річчю.

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