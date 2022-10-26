Думала, що з нею цього не станеться: в Росії жінка змусила чоловіка мобілізуватися та стала вдовою 

У місті Полевський Свердловської області РФ 26 жовтня поховали 29-річного мобілізованого окупанта Іллю Корольова. Чоловік не хотів йти на війну проти України, проте його дружина заявила, що він мусить піти, щоб "захистити її та дітей".

Про це пишуть російські пропагандисти.

Вдова Корольова - Анастасія заявила, що коли її чоловікові прийшла повістка, він не хотів їхати на війну. Проте жінка його переконала та змусила піти вбивати українців. Росіянка стверджує, що вона думала, що "з нею цього не станеться".

"Він дуже переживав та боявся. Але я сама сказала йому: "Іди, не будь боягузом, захищатимеш мене і наших дітей", - заявила вдова окупанта.

27 вересня чоловіка забрали до військкомату, 28 - відправили до Ростовської області, де мобілізованих протримали тиждень. А вже 12 жовтня мобілізований окупант загинув у Херсонській області.

Окупант все життя прожив у своєму рідному місті, працював вантажником на місцевому м'ясокомбінаті. 10 років тому він проходив строкову службу, проте дружина окупанта лише зараз пригадала, що чоловік не вмів навіть стріляти.

Фото: російські пропагандисти

Тепер вдова окупанта бідкається, що в неї залишилося двоє дітей та іпотека. Жінка сподівається, що Росія їй виплатить компенсацію і вона зможе розрахуватися з боргами.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці вересня оголосив про так звану "часткову" мобілізацію. Відповідно до офіційних даних, до окупаційної армії планували призвати до 300 тисяч чоловіків. Проте за неофіційними повідомленнями, ця цифра становить до 1 мільйона осіб.

Після оголошення Путіним мобілізації вже через кілька тижнів окупантів відправили до України, де стало відомо про їхню загибель.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що частину мобілізованих відправили до Запорізької області. Там вони просять у місцевих їжу та можливості помитися.

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