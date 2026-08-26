Думала, що просто втомилися очі: "мерехтіння" привело жінку до страшного діагнозу

Лара Віво / © SWNS

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41-річна жінка була впевнена, що їй просто потрібні нові окуляри, коли почала бачити дивне мерехтіння світла під час робочих зустрічей. Однак випадковий візит до окуліста обернувся шокуючим діагнозом — рідкісною формою онкології, з якою британка веде боротьбу і досі.

Про цю історію повідомляє видання Unilad.

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Тривожні симптоми та несподіваний діагноз

Лара Віво з Борнмута (Велика Британія) вперше помітила проблеми із зором у березні 2019 року. Під час офісних нарад вона бачила «миготливі вогні», які супроводжувалися сильним головним болем. Оскільки колеги не помічали жодних проблем з освітленням у приміщенні, жінка спочатку списала свій стан на звичайний стрес.

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Побачивши рекламу безкоштовної перевірки зору, вона вирішила звернутися до спеціаліста. Окуліст після огляду негайно направив її до відділення невідкладної допомоги, де лікарі діагностували рідкісну форму раку, що вражає середній шар тканини ока.

«Я пам’ятаю, як сказала: „Зачекайте хвилинку, ви сказали ‚рак‘?“ Більше я майже нічого не пам’ятаю. Я вийшла з зали очікування і розплакалася, звернувшись до свого партнера», — зізналася Лара.

Протягом пів року жінка перенесла три операції та жила в Іспанії з родиною. Здавалося, що все позаду, і на початку цього року лікар сказав, що найгірше вже позаду. Проте з часом хвороба почала прогресувати.

«Потім у мене виявили рак печінки. Тепер це питання життя або смерті для мене, якщо я нічого не зроблю, це мене вб’є. Але я не здаюся, я хочу жити», — розповіла Лара.

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Боротьба за життя та збір коштів

Станом на березень 2026 року лікарі визначили стан Лари як термінальну, четверту стадію раку. Оскільки Національна служба охорони здоров’я (NHS) не фінансує необхідне у її випадку лікування, жінці довелося самостійно шукати 120 000 фунтів стерлінгів.

Ці кошти необхідні для оплати хемосатураційної терапії — методу, що передбачає цілеспрямоване введення хіміопрепаратів безпосередньо в печінку. Лара сподівається пройти три курси такого лікування (вартістю 40 000 фунтів кожен) у лікарні загального профілю Саутгемптона. Для цього вона запустила кампанію зі збору коштів на платформі GoFundMe.

«Мені поставили похмурий діагноз, але я досліджувала і не здаюся, я хочу жити», — зазначила вона.

Жінка зазначила, що зовні не виглядає хворою, проте наразі бореться за власне життя проти онкології, яка нікуди не зникла, але запевнила, що не збирається здаватися. Наостанок вона закликала всіх не ігнорувати проблеми із зором і обов’язково звертатися до лікарів, якщо з оком щось не так.

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Нагадаємо, батьки вважали, що чотиримісячному малюкові просто потрібні окуляри, але проблеми з фокусом ока виявилися симптомом ретинобластоми — рідкісної ракової пухлини. Завдяки уважності матері та вчасно проведеній хіміотерапії хлопчик здолав хворобу і зараз почувається добре.

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