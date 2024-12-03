Думки союзників щодо членства України в НАТО розділилися: хто підтримує, а хто ні, дізналася Le Monde

Думки союзників щодо членства України в НАТО розділилися.

Хто підтримує, а хто ні, дізнався Le Monde.

Президент України Володимир Зеленський просить про членство України в НАТО, а європейці шукають інше рішення, зазначає віидання.

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Антоніо Коста, новий президент Європейської Ради, та Кайя Каллас, нова очільниця європейської дипломатії, відвідали Київ у неділю, щойно вступивши на посаду. Міністри закордонних справ країн НАТО мають зустрітися в Брюсселі у вівторок і середу.

В очікуванні ініціатив, які новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв вжити для врегулювання російсько-українського конфлікту, українська влада вважає, що майбутнє країни залежить від НАТО.

"Запрошення України до НАТО – це необхідна річ для нашого виживання", – заявив президент України Володимир Зеленський у неділю, 1 грудня, вітаючи нового міністра закордонних справ ЄС Каю Каллас та нового президента Європейської ради Антоніо Косту, які прибули до Києва в перший день свого перебування на посаді.

У зв'язку з тим, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО мають зустрітися в Брюсселі у вівторок і середу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надіслав листа кожній країні, закликавши їх "підтримати рішення про запрошення України до вступу в Північноатлантичний альянс".

На додаток до цього "запрошення" Зеленський нещодавно підняв ідею залучення сил НАТО до нагляду за можливим припиненням вогню.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, ми повинні взяти під парасольку НАТО територію України, яка знаходиться під нашим контролем", – запропонував він в інтерв'ю британському телеканалу Sky News. В обмін на це Київ міг би розглянути можливість "повернення іншої частини своєї території дипломатичними каналами" на більш пізньому етапі. Виключаючи будь-які постійні територіальні поступки Росії, Зеленський повторив, що Україна повинна відновити свої кордони 1991 року. Наразі Москва контролює близько 18% території України.

Нове керівництво Європейського Союзу продемонструвало свою підтримку Україні в той час, коли Європа побоюється уповільнення або припинення американської допомоги після вступу Трампа в Білий дім 20 січня. Зокрема, Каллас вважає, що "найсильнішою гарантією безпеки є членство в НАТО", навіть якщо ЄС не повинен "нічого виключати" щодо відправки європейських військ у разі припинення вогню.

Американська опозиція

У Брюсселі, однак, ці гіпотези наразі не обговорюються. "Членство в НАТО є варіантом, який викликає у багатьох союзників велике занепокоєння", – сказав один дипломат, посилаючись на заперечення Німеччини та Угорщини, не кажучи вже про США.

Хоча деякі країни, такі як Франція і Велика Британія, наполягають на тому, щоб запросити Київ до НАТО, президент США Джо Байден відмовився санкціонувати це, а його наступник ніколи не підтримував цю ідею. Навпаки, у спільно підписаній доповіді, опублікованій у квітні, новий спеціальний посланник Трампа з питань російсько-українського конфлікту генерал Кіт Келлог запропонував: "Щоб переконати Путіна приєднатися до мирних переговорів, президент Байден та інші лідери НАТО повинні запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий період в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки, яку можна перевірити".

Раніше повідомлялось, що для для України розглядають "німецьку схему" вступу до НАТО.

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