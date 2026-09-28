Весілля Трампа-молодшого / © соцмережі

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У США розгоряється гучний політичний скандал довкола сина президента Дональда Трампа. Сенатор-республіканець Том Тілліс різко висловився на адресу Дональда Трампа-молодшого через його карибську весільну вечірку, яку профінансував російський олігарх із оточення Володимира Путіна, назвавши цю ситуацію «дурницею на ходулях».

Про це пише видання The Independent.

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Однопартійці Дональда Трампа дедалі гучніше закликають розслідувати дії його сина після того, як з’ясувалося, що союзник Путіна Умар Кремльов оплатив частину святкувань з нагоди весілля Трампа-молодшого та світської левиці Беттіни Андерсон у травні на Багамах.

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«Аматорський рівень»: реакція Республіканської партії

Виступаючи в етері програми State of the Union на телеканалі CNN, сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс не добирав слів, оцінюючи вчинок сина президента.

«Панове, це був просто дурень на ходулях (абсурд найвищого ґатунку — ред.). Здавалося б, хтось мав би зрозуміти, як це виглядає з боку. Коли російський олігарх, який до того ж їздив у складі делегації до Пекіна, фінансує острівне весілля для дуже заможної родини, яка ще й пов’язана з президентом? Та ну вас, хлопці, це якийсь аматорський рівень», — заявив Тілліс.

Сенатор наголосив, що подібний скандал стався у вкрай невдалий момент — за 37 днів до виборів, «коли на полі потрібні професіонали».

«Можливо, Дон-молодший зможе навести переконливий приклад, чому десятки чи сотні тисяч доларів від олігарха пішли на весілля на пляжі, але я б дуже хотів побачити це обґрунтування. На перший погляд це виглядає не дуже розумно», — додав він.

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Деталі вечірки та реакція політиків

За даними розслідування ProPublica, Умар Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), допоміг оплатити оренду приватного острова та грандіозне шоу феєрверків під час весільних урочистостей Трампа-молодшого. Сам Дональд Трамп раніше захищав сина, заявивши журналістам, що це «абсолютно дозволено», і додавши, що син нібито повертає ці кошти.

Проте однопартійці Трампа наполягають на розслідуванні. Сенатор-республіканець Джон Кертіс від штату Юта вже направив лист до Юридичного комітету Сенату з вимогою направити Трампу-молодшому повістку для дачі свідчень.

Кертіс зазначив, що син Трампа має пройти таку ж сувору перевірку, як і Хантер Байден (син Джо Байдена), щодо ймовірного використання родинних зв’язків із президентом задля власної фінансової вигоди або отримання подарунків від іноземних суб’єктів.

Зазначену ініціативу щодо розслідування вже підтримали й інші впливові сенатори-республіканці, зокрема Джон Корнін та Ліза Мурковскі, підкресливши, що закон має бути єдиним для всіх — незалежно від партійної приналежності чи прізвища.

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Нагадаємо, у США вже почали гучне розслідування цієї ситуації.

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