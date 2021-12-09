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"Дурна, безглузда ідея": Лукашенко прокоментував будівництво стіни на польсько-білоруському кордоні

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"Дурна, безглузда ідея": Лукашенко прокоментував будівництво стіни на польсько-білоруському кордоні

Associated Press

За словами Лукашенка, це буде коштувати Польщі немалих витрат.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на будівництво Польщею стіни на кордоні з Білоруссю.

Про це пише провладне ЗМІ Пул першого.

За його словами, це "дурна, безглузда ідея", яка буде коштуватиме Польщі один млрд доларів.

"Це була перемога європейської демократії. Всі кричали: немає роздільних смуг та стін на кордонах! Тепер, що вони хочуть Євросоюз обгородити стіною в п'ять з половиною метрів? Якось із ідеологією та демократією не в'яжеться. Дурна, безглузда ідея", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше голова МВС Польщі повідомив, через міграційну кризу Польща вирішила збудувати 180-кілометрову стіну заввишки 5,5 метра на кордоні з Білоруссю. 

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