"Дурна заява": у ГУР прокоментували слова Путіна про втягнення Росії в перегони озброєнь

Захід і Європа не думали про перегони озброєнь, про що заявляє очільник Кремля Володимир Путін. Якщо і були перегони, то вони мали саме економічний характер і характер економічної конкуренції.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов.

Йдеться про заяву президента РФ Володимира Путіна під час звернення до Федеральних зборів. Диктатор говорив про те, що начебто “Захід намагається втягнути Росію в перегони озброєнь, повторити трюк, як із СРСР у 1980-ті роки. Зберігається така сама ситуація”.

“Дурна заява, перегони озброєнь почала Росія. Сьогодні ми стикаємося з тим, що країни Заходу, Європейський Союз загалом не готувалися до жодних перегонів озброєнь. Триває дискусія про необхідність і пошук шляхів нарощування виробництва власного озброєння, зокрема артснарядів”, — сказав Юсов.

Представник ГУР МОУ наголосив, що Росія — величезна за територією країна, якщо говорити про економічне співвідношення, то нікчемна у порівнянні її з провідними економіками світу. Проте у військовому віднощенні РФ має великі запаси радянського озброєння, а також запаси живої сили, яка використовується як витратний матеріал, як “гарматне м’ясо”.

"І головне — готовність вбивати і вести агресивну війну, немислиму для XXI століття — це козирі кривавого режиму Путіна. Тому саме він почав і пробує розвивати ці перегони озброєнь. Самостійно не витягують, шукають союзників. І сьогодні звинувачувати вільний світ і демократії в бажанні вдаватися до перегонів озброєнь — це абсурд. Нічого нового. Абсурдність російської пропаганди і заяв Путіна давно вже нікого не дивує”, — пояснив Андрій Юсов.

Додамо, що злив шпигунської інформації у ЗМІ не міг відбутися без дозволу очільника РФ Путіна і порушує одне з головних правил розвідки, зазначив раніше ексспівробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

Читайте також: