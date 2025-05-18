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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дуров поскаржився, що Франція нібито втручається у вибори в Румунії

Павло Дуров звинуватив Францію у втручанні у вибори в Румунії: йому відповіли.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Павло Дуров

Павло Дуров

Засновник Telegram Павло Дуров натякнув, що Франція нібито звернулася до компанії з проханням «заглушити консервативні голоси» перед другим туром президентських виборів у Румунії.

Про це Дуров написав в Telegram.

Він поскаржився, що «західноєвропейський уряд» звернувся до Telegram з проханням заглушити консервативні голоси в Румунії напередодні президентських виборів у країні.

Дуров напряму не називав про яку країну йде мова, написавши «вгадайте хто» і додавши емодзі у вигляді багета. Імовірно, так він натякнув на Францію.

«Ви не можете „захистити демократію“, знищивши демократію. Ви не можете „боротися з втручанням у вибори“, втручаючись у вибори. Ви або маєте свободу слова та чесні вибори — або ні», — пояснив свою позицію росіянин.

У Міністерстві закордонних справ Франції відкинули звинувачення Дурова.

«У Telegram та Twitter поширюються абсолютно необґрунтовані звинувачення щодо нібито втручання Франції у президентські вибори в Румунії. Франція категорично відкидає ці звинувачення та закликає всіх проявити відповідальність та повагу до румунської демократії», — йдеться в повідомленні відомства.

У МЗС Франції нагадали, що перший тур президентських виборів у Румунії, який пройшов у грудні 2024 року, анулювали через цифрове й фінансове втручання повʼязаних із Росією субʼєктів.

«У цьому контексті нещодавні звинувачення проти Франції є лише відволікаючим маневром від реальних загроз втручання, спрямованих проти Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних діячів проявити відповідальність та захищати демократію», — додали у дипустанові.

Нагадаємо, що, за результатами екзитполів, у другому турі президентських виборів у Румунії, який відбувся у неділю, 18 травня, лідирує проєвропейський кандидат, мер румунської столиці Нікушор Дан.

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