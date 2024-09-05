Дурову заборонили виїжджати з Франції до березня 2025 року – ЗМІ

Офіс Telegram ніколи не отримував повідомлення про розшук Дурова, натомість був ордер на обшук, а не на арешт його очільника.

Засновнику Telegram Павлу Дурову заборонили залишати Францію протягом шести місяців – до березня 2025 року.

Як пише французький журнал Paris Match з посиланням на інформовані джерела, суд розбив заставу у розмірі п'яти мільйонів євро на частини: один мільйон мільярдер має внести відразу, решта 4 – виплачувати п'ятьма щомісячними платежами.

Як розповіло одне з джерел, що офіс Telegram "ніколи не отримував повідомлення про розшук" Дурова. Натомість був ордер на обшук, а не на арешт його очільника.

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Журнал називає Дурова кіберповелителем світу, який щоранку "починає з 200 віджимань і 100 присідань, перш ніж прийняти крижану ванну". У Дубаї він орендував віллу в 1400 "квадратів" за 84 тисячі доларів на місяць. Тепер же Дуров дав вказівки помічникам знайти йому житло в Парижі – і "бюджет не обмежений", кажуть джерела.

Нагадаємо, затриманий у Парижі засновник Telegram Павло Дуров заявив під час допиту, що співпрацював з французькою контррозвідкою в рамках боротьби з тероризмом.

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