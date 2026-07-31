"Дурити працівників – часта практика": українка попередила про схеми роботодавців в одній з країн ЄС

Прапори України та Італії

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Попри суворі європейські стандарти трудового права, в Італії непоодинокі випадки, коли працедавці наживаються на необізнаності українських мігрантів і не виплачують їм належні за законом кошти.

На таку ситуацію натрапила українка Олена (TikTok-блогерка під ніком @veravitainitali). Працюючи за офіційним контрактом і сумлінно сплачуючи податки, жінка лише випадково з’ясувала, що роботодавець роками «забував» нараховувати їй обов’язкові надбавки.

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«Мені не платили компенсацію 4,5 роки»

Жінка пояснила, що працівникам в Італії, які не отримували за рік премій, передбачена державна компенсація — elemento retributivo. Оскільки вона зайнята в металообробці (Олена працює на заводі з виробництва і обробки латунних виробів) вона мала право на нарахування 485 євро на рік.

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«Я випадково дізнаюся, що мені не платили цього 4,5 роки… Також мені сказали, що ще 2 роки тому мій роботодавець мав мені підняти livello (рівень кваліфікації — ред.) з другого на третій, чого вони теж не зробили», — розповіла українка.

Тому вона зібрала свої розрахункові листи (busta paga), контракт і звернулася до профспілки (sindacato). Місцеві фахівці підтвердили факт систематичного порушення її прав.

«Озброєна» висновками профспілки, українка пішла до HR-менеджера. Спочатку її керівництво намагалося вдавати, ніби «не розуміє, про що йдеться», але після згадки про залучення профспілкових юристів роботодавець поступився.

«По закону всі заборгованості роботодавця ви можете „відвоювати“ (в досудовому порядку — ред.), якщо ще не сплив термін 5 років. Після 5 років вже потрібно подавати через адвоката», — пояснила жінка.

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«Вибачень не отримала, але гроші поступилина рахунок»

І хоча жодних вибачень від керівництва Олена не отримала (вину переклали на «некомпетентного бухгалтера»), її наполегливість дала свої плоди: їй повернули всі невиплачені гроші за 4,5 роки та підняли трудовий рівень до третього, як і мало бути за законом.

«Їхні вибачення до лампочки, головне — гроші поступили на рахунок», — підсумовує Олена.

Важлива порада українцям, які працюють в Італії

З огляду на свій досвід, українка закликала співвітчизників, які працюють в Італії, не бути надто довірливими та регулярно перевіряти свої документи.

«Недоплачувати або дурити працівників — це дуже часта практика в Італії. Хоча б раз на рік беріть свої busta paga, контракт, ідіть у sindacato і перевіряйте, чи платять вам усе, що належить за законом. Щоб не попастися так, як я», — закликала жінка.

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Нагадаємо, в Італії різко відповіли тим, хто закликає припинити допомогу Україні.

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