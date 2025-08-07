ТСН у соціальних мережах

"Дуже розчарований": Трамп відповів, чи дійсний його дедлайн для Путіна

Журналіст запитав Трампа, чи досі дійсний дедлайн для Путіна про припинення вогню, який спливає 8 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що актуальність ультиматуму щодо мирної угоди залежить від очільника Кремля Путіна.

Про це американський президент сказав у відповідь на запитання журналіста щодо чинності дедлайна для кремлівського очільника.

«Чи ваш дедлайн для Путіна досі актуальний», — запитав журналіст.

«Це залежить від нього (Путіна — ред.). Побачимо, що він скаже. Дуже розчарований», — відповів Трамп.

Він також зазначив, що рішення про припинення вогню в Україні має ухвалити особисто Путін.

Зазначимо, що раніше американський президент Дональд Трамп погрожував запровадити санкції проти РФ вже 8 серпня.

Також йшлося про те, що незважаючи на те, що зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, за словами президента США, минула добре, Вашингтон усе ще планує вторинні санкції проти Кремля.

