"Дуже розчарований": Трамп відповів, чи дійсний його дедлайн для Путіна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що актуальність ультиматуму щодо мирної угоди залежить від очільника Кремля Путіна.

Про це американський президент сказав у відповідь на запитання журналіста щодо чинності дедлайна для кремлівського очільника.

«Чи ваш дедлайн для Путіна досі актуальний», — запитав журналіст.

Реклама

«Це залежить від нього (Путіна — ред.). Побачимо, що він скаже. Дуже розчарований», — відповів Трамп.

Він також зазначив, що рішення про припинення вогню в Україні має ухвалити особисто Путін.

Зазначимо, що раніше американський президент Дональд Трамп погрожував запровадити санкції проти РФ вже 8 серпня.

Також йшлося про те, що незважаючи на те, що зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, за словами президента США, минула добре, Вашингтон усе ще планує вторинні санкції проти Кремля.