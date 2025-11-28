ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
682
Час на прочитання
3 хв

"Дуже складно": українка назвала мінуси життя в Португалії

Лісабон став однією з найдорожчих столиць Європи, а отримати резиденцію в Португалії стало майже неможливо — розповіла українка-емігрантка.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Українка Анастасія розповіла про мінуси життя в Португалії

Українка Анастасія розповіла про мінуси життя в Португалії / © Колаж

Українка Анастасія, яка емігрувала до Португалії, розповіла про негативні сторони життя в цій країні. Зокрема, вона вказала про проблеми з міграційною службою, яка «повністю паралізована», та дуже високі ціни на житло. Жінка також поскаржилася на високі податки та ментальну повільність португальців.

Усім цим Анастасія під ніком bubble.mama.portugal поділилася у TikTok.

Міграційна служба Португалії

Перш за все, українка розкритикувала португальську міграційну службу та поділилася історією з власного життя.

«Перше — це ситуація з міграційною службою. Насправді дуже-дуже-дуже все тут складно. Вона ніби і є, але вона повністю паралізована. І отримати документи резиденції дуже-дуже складно. На моєму прикладі: мій син отримав при народженні паспорт Португалії. Ми з чоловіком офіційно працюємо. І в чому прикол — ми три роки не можемо податися на звичайну резиденцію, тому що то немає слотів, то в них не працює телефон, то вони не приймають, треба займати чергу в чергу», — описала ситуацію Анастасія.

Державна політика Португалії щодо мігрантів суттєво посилилася. І якщо раніше країна була відкрита, і там було легко отримати резиденцію, то зараз — ні. Держава навпаки налаштована на те, аби відправляти мігрантів додому.

Ціна на купівлю та оренду житла

За словами українки, ціни на купівлю та оренду житла в Португалії «нереально високі».

«З 22-го року ціни на оренду житла дуже і дуже піднялися. І в 23-му році Лісабон, за статистикою, став однією з найдорожчих столиць у Європі у сфері оренди житла», — сказала Анастасія.

Так, у середньому вартість оренди квартири у Лісабоні становить 1500 євро, але це житло не буде новим.

«Також з приводу купівлі житла. Ми живемо в передмісті, за 20 хвилин від Лісбону в місті Монтіжо, і поруч будуються нові класні будинки. Авжеж, я б хотіла собі нове житло. І в цих будинках квартири вже коштують 400-450 тисяч євро і вище», — розповіла жінка.

Менталітет португальців

Українка вказала на менталітет португальців, з яким уже змирилася. Вони дуже повільні і «швидкість ухвалення рішень практично відсутня».

«Деякі якісь прості, здавалося б для нас, речі — вони кажуть „impossible“. Це значить — неможливо це зробити. Наприклад, у моїй сфері я довго билася головою, тому що я ж не тільки виступаю, я ще й продаю наші програми. Я звикла в Україні, що якщо людина вирішала замовити, вона замовила одразу тут. Португальцям треба подумати тиждень-два-три, запитати, перепитати, поторгуватися і потім вже прийняти рішення», — розповіла Анастасія.

Податкова система

Найболючішою темою вона назвала податкову систему Португалії. Річ у тім, що у країні дуже високі податки. Якщо людина хоче створити фірму, їй треба дуже багато чого оформити, потрібен бухгалтер і виникає зобов’язання платити великий відсоток від свого доходу.

«Наприклад, в Україні у нас була команда і ми працювали — це було легко зробити, оформити. То тут у нашій сфері легше працювати вдвох і не брати на себе великі зобов’язання», — пояснила Анастасія.

Нагадаємо, раніше інша українка, яка побувала в Португалії, заявила, що не переїхала б туди жити через низку суттєвих мінусів. Основні недоліки для постійного проживання, на її думку: волога та холодна погода, сирість і пліснява у приміщеннях через відсутність централізованого опалення, що призводить до високих рахунків за електрику. Також українка відзначила, що вартість оренди житла висока (дорожче, ніж в Іспанії), а зарплати — нижчі.

