Голубці з цибулі / © Фото із соціальних мереж

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У Німеччині місцеві жителі готують надзвичайно цікаву та оригінальну страву — фаршировану цибулю, яка слугує традиційним замінником класичних капустяних голубців у місцевій гастрономічній культурі вже майже двісті років.

Українська біженка Людмила Русіна, яка через війну виїхала до Німеччини, поділилася враженнями від кулінарних традицій цієї країни та розповіла про місцеву страву, що стала для неї справжнім відкриттям. Вона описала рецепт німецької інтерпретації знайомих усім голубців, де замість капустяного листя використовують цибулю.

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Людмила зазначила, що німці готують фаршировану цибулю вже майже два століття, а самі рецепти за цей час неодноразово змінювалися. За її словами, для цієї страви в Німеччині є навіть окремий сорт цибулі під назвою «Gemüsezwiebel», який має солодкуватий присмак, хоча для приготування можна використовувати звичайну.

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«Німці роблять голубці з цибулі. В них навіть цибуля для цього є спеціальна –„Gemüsezwiebel». Вона трохи солодша, але підійде і звичайна. Цибулю треба надрізати і відварити у підсоленій воді з лавровим листком 15 хвилин. Для начинки: змішати фарш, рис, одне яйце, подрібнену цибулину, ложку томатного соусу. Обов’язково потрібно додати гірчицю з майораном і сіль із перцем», — розповіла українка.

Вона пояснила, що відварену цибулю розділяють на окремі шари, кожен з яких наповнюють приготованим фаршем. Для соусу використовують томатний сік або розведену водою томатну пасту з додаванням солі, перцю, цукру та паприки.

«Залити соусом рулетики, додати вершкового масла, накрити змоченим пергаментом і на 40 хвилин відправити у духовку на 180 градусів, а потім ще запікати 20 хвилин без пергаменту. Це дуже смачно — ніжна цибуля, соковита начинка і солодкуватий соус», — поділилася Людмила Русіна.

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Українська біженка Людмила Русіна розповіла, що в Німеччині місцеві часто сушать речі просто на вулиці, бо в багатьох будинках це заборонено робити в квартирах і навіть на балконах через ризик появи плісняви, а електричні сушарки потребують додаткових витрат на електроенергію. За її словами, німці цінують такий спосіб за природне провітрювання й особливий аромат білизни, але сама українка не планує користуватися ним постійно, оскільки її договір оренди не забороняє сушіння в приміщенні й проблем із вологістю немає.

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Українка Анна, яка разом із трьома дітьми мешкає в таборі для біженців у Лейпцигу, показала у TikTok відеоекскурсію тимчасовим житлом із їдальнею, санвузлами, душовими, захищеними розетками та контрольованим доступом до дитячих кімнат, назвавши містечко затишним і привітним. Попри її позитивні враження, умови проживання в таборі викликали в Мережі неоднозначну реакцію.

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