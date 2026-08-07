"Дуже сильно бахнуло": гучний вибух у Москві налякав росіян, звук чули по всій столиці

Москва. / © Associated Press

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Зранку 7 серпня мешканці різних районів Москви почули потужний вибух. У деяких квартирах відчувалася вібрація, а в автомобілях спрацювала сигналізація.

Про це повідомили різні телеграм-канали і Мeduza.

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Москвичі скаржилися на гучний звук, який «прогримів як вибух». Його чули на південному заході, на південному сході, на північному заході та навіть в центрі столиці РФ. Гучний звук також схвилював мешканців більш віддалених населених пунктів та Підмосков’я — як-от Домодєдова, Чехова, Серпухова.

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Жителька Можайського району Москви розповіла ресурсу «Осторожно, новости», що чула одразу два гучні звуки. З її слів, було відчуття, «що ось над головою в будинок прилетіло і земля затремтіла».

Водночас читачі телеграм-каналу ASTRA скаржилися, що «вибух був дуже сильним», що «щось дуже сильно бахнуло». Втім, бідкаються москвичі, «ніде нічого не пишуть, незрозуміло, що вибухнуло», а «візуально нічого не видно»

Що відомо про вибухи у Москві

У московському відділення МЧС заявили, мовляв, їм поки невідома причина гучного звуку.

«Знаємо про цю ситуацію, але немає жодних ознак ані задимлення, ані загоряння — нічого немає. Теж чули, але де і що — незрозуміло», — заявили у відомстві.

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Тим часом один із великих моніторингових каналів, який повідомляє про погрози атак, вирішив трохи зменшити паніку та градус напруженості. Зазначається, що нібито причина гучного звуку — це перехід винищувача Су-35 на надзвук в Московській області.

Влада поки не коментувала інформацію.

Нагадаємо, 4 серпня під Москвою сталися чергові вибухи через атаку БпЛА. Влада звітувала, що «найбільш серйозні наслідки» сталися в муніципальному окрузі Чехов. Там через обстріл зайнялися складські приміщення Wildberries. У приватному секторі розпочалася пожежа. Також сталися «прильоти» промисловій зоні Новосьолок.

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