Дуже давно "сидить" на стероїдах: нові подробиці можливої серйозної хвороби Путіна

Тривале вживання стероїдів викликає агресію, депресію і навіть панічні атаки.

Один з колишніх керівників російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін прокоментував розслідування російського видання "Проект" про здоров'я Путіна та розповів, що про медичний стан очільника Кремля говорять ізраїльські лікарі.

Про це він повідомив в ефірі latynina.tv.

"Я прочитав про це розслідування і поговорив з ізраїльськими лікарями, яким я довіряю. І загальне враження таке, що те, що ми сприймали за ботокс, насправді наслідки дії стероїдів. І дуже тривала дія стероїдів. І це багато що пояснює. Стероїди - це гормональні препарати, які застосовуються у різних випадках, у онкологіях, як додаток до хіміотерапії, вони застосовуються при автоімунних важких захворюваннях та інших. Судячи з усього, на думку лікарів, Володимир Володимирович дуже давно перебуває під дією стероїдів і вони не можуть точно пояснити, чому. Навіщо у наш час використовувати таку кількість стероїдів, якщо є більш сучасні методи лікування. Але ц може бути пов'язано з природою його захворювання. Це може бути онкологія і стероїди використовуються зокрема, щоб потім не було рецидиву", - говорить Невзлін.

Він додає, що це може бути декілька видів онкологій, зокрема і щитоподібної залози. Але це можуть бути і наслідки інших, наприклад, раку простати, який був пролікований або прооперований декілька років тому і зараз підтримується курсами стероїдів, а також інші форми онкології, зокрема пов'язані з кров'ю.

Невзлін також зазначає, що саме наслідки вживання стероїдів можуть бути відповіддю на запитання, чому Путін сидить у бункері та проводить зустрічі за 6-метровим столом.

"Якщо виходити з того, що стероїди, а не ботокс, а ще є ознаки, що це саме стероїди, бо дія ботоксу може закінчуватися, а стероїди накопичуються. Бувають переври, оскільки вони дуже погано діють на організм, повністю міняють гормональну картину і впливають на психіку. Лікарі також говорять, що такий довгий час прийманяя стероїдів мав викликати різноманітні ускладнення фізіологічного типу та органічного типу хвороби. Але що однозначно - це те, що людина впадає в агресію, що він дуже роздратований, що він насилу стримує себе. І він дійсно має бути у бункері, бо його імунітет дорівнює нулю. Будь-яка хвороба - вірусна чи бактеріальна може призвести до найсумніших наслідків дуже швидко... Судячи з його ходи також зрозуміло, що у нього щось відбуваються з хребтом. Це також можуть бути наслідки від вживання стероїдів", - зауважує один з колишніх керівників компанії "ЮКОС".

В опублікованому раніше розслідуванні російського видання "Проект" до 70-річчя Путіна йдеться, що президент Росії ретельно дбає про своє здоров'я та зовнішній вигляд. Так лідера Кремля в поїздках супроводжує десяток лікарів, а сам він цікавиться нетрадиційною медициною, наприклад, приймає ванни з екстракту рога оленів, якого здобувають дуже жорстоким для тварин методом.

Нагадаємо,24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 41-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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