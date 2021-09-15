Дуже довго вибирав: покупець придбав кавун зовсім без м’якоті

Дуже довго вибирав: покупець придбав кавун зовсім без м’якоті

Ягода всередині виявилася біло-зеленою, ніби - із самої кірки.

В одному із московських магазинів у мікрорайоні Мітіно покупець придбав кавун, який всередині не мав ні м’якоті, ні жодної кісточки. Коли його розрізали — всередині він був

біло-зеленим, ніби складався із самої кірки.

Свою покупку чоловік зняв на відео, яке опублікував Telegram-канал LifeShot.

Вага цього дивного кавуна, в якому ледве проглядаються рожеві прожилки — 5 кілограмів. Заплатив за нього покупець 175 російських рублів (приблизно 64 гривні).

Також читайте Пік сезону: у Херсонькій області фермери продають кавуни за безцінь

"Вибирав дуже довго. Найцікавіше, що це мій перший кавун в цьому сезоні. Я сподівався, що він, як і належить кавунам, буде корисним. Але мої очікування не виправдалися. Як ви бачите, він ніжно-зеленого кольору", - прокоментував свою невдачу покупець.

Коментатори у Мережі припустили, що цей кавун - ймовірно, невдалий гібрид. З білого кавуна покупцеві порадили зробити цукати.

Нагадаємо, раніше у кавуні, яким отруїлася родина в Москві, знайшли сліди речовини для дезінсекції.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання