"Дуже-дуже близько". Трамп знову пригрозив Третьою світовою та назвав термін її початку

Трамп запевнив, що як тільки стане президентом США, то завершить війни в Україні, на Близькому Сході й зможе запобігти третій світовій.

Експрезидент США й кандидат на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що третя світова війна нібито може початися за три-чотири місяці.

Про це він сказав під час передвиборчого мітингу в Каліфорнії.

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"Насправді я хвилююся про наступні три місяці. Я хвилююся, що наступні три з половною – чотири місяці закінчаться світовою війною через цих людей, які в нас є", – заявив Трамп.

Він запевнив, що як тільки стане президентом США, то завершить війни в Україні, на Близькому Сході й зможе запобігти третій світовій, яка, за його словами, "дуже-дуже близько".

Крім того, Трамп розкритикував свою опонентку, віцепрезидентку Камалу Гарріс, звинувативши її у зростанні нелегальної імміграції та некомпетентності у реагуванні на урагани у США.

"Коли я переможу, вторгнення мігрантів закінчиться, і почнеться відновлення нашої країни. Камала Гарріс втягла вас у цю халепу, і тільки Трамп може витягнути вас звідти", – самовпевнено заявив політик.

Раніше український журналіст Віталій Портников припустив, що у разі обрання Дональда Трампа президентом США у світі може спалахнути Третя світова війна.

За інформацією видання The Washington Post, Дональд Трамп на одному із заходів припустив, що розбомбив би Москву чи Пекін, якби за його президентства Росія вторглася в Україну, або Китай – на Тайвань.

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