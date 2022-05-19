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"Дуже гарна зброя": Лукашенко заявив про плани розробити до кінця року ракету на кшталт "Іскандер"

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"Дуже гарна зброя": Лукашенко заявив про плани розробити до кінця року ракету на кшталт "Іскандер"

Фото: Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани зробити ракету типу російського "Іскандера" до кінця року.

Мовляв, "проблему ракетобудування" він вже обговорював із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Саме у сусідній Росії, переконаний Лукашенко, "допоможуть довести до розуму нові ракети".

Про це білоруський диктатор заявив під час зустрічі з головою Нижегородської області.

За словами Лукашенка, "Білорусь значно просунулась" у цьому питанні. Втім, саме у співпраці з росіянами вони швидше створить "нормальну ракету".

"Ми й самі її зробимо, але для цього треба буде понад рік. А якщо розумна людина прийде і підкаже, що ми не так робимо, то до кінця цього року отримаємо ракету типу "Іскандер". Дуже гарна зброя", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявлявв, що в країні створюють нову ракету на кшталт російського "Іскандера". З цією розробкою йому допомогти нібито пообіцяв диктатор РФ Путін. Мовляв, Росія допомагатиме Білорусі у створенні потужної ракети.

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