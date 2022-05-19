"Дуже гарна зброя": Лукашенко заявив про плани розробити до кінця року ракету на кшталт "Іскандер"

"Дуже гарна зброя": Лукашенко заявив про плани розробити до кінця року ракету на кшталт "Іскандер"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани зробити ракету типу російського "Іскандера" до кінця року.

Мовляв, "проблему ракетобудування" він вже обговорював із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Саме у сусідній Росії, переконаний Лукашенко, "допоможуть довести до розуму нові ракети".

Про це білоруський диктатор заявив під час зустрічі з головою Нижегородської області.

За словами Лукашенка, "Білорусь значно просунулась" у цьому питанні. Втім, саме у співпраці з росіянами вони швидше створить "нормальну ракету".

"Ми й самі її зробимо, але для цього треба буде понад рік. А якщо розумна людина прийде і підкаже, що ми не так робимо, то до кінця цього року отримаємо ракету типу "Іскандер". Дуже гарна зброя", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявлявв, що в країні створюють нову ракету на кшталт російського "Іскандера". З цією розробкою йому допомогти нібито пообіцяв диктатор РФ Путін. Мовляв, Росія допомагатиме Білорусі у створенні потужної ракети.

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